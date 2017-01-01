2017 год в Сургутском районе объявлен Годом культурных инициатив

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2017 год в Сургутском районе объявлен Годом культурных инициатив

«Год традиций и свершений» проводится по инициативе управления культуры, туризма и спорта администрации муниципалитета.

Событие объединяет реализацию четырех крупных проектов, каждый из которых включает в себя цикл мероприятий, направленных на развитие и поддержку социокультурных инициатив, стимулирование творческой активности населения, чествование и позиционирование героев труда, творческой интеллигенции.

Одним из основных является проект «Своим трудом славим район!», рассчитанный на молодежь, работников предприятий и учреждений, фермерских хозяйств и родовых угодий, членов общественных некоммерческих организаций. Проект направлен на формирование у жителей образа человека труда, значимости вклада каждого жителя района в развитие своей территории.

Проект «История родного края» позволит выявить исторически-значимые события в развитии района, сформировать фотоархив, по-новому взглянуть на эти события, а также познакомить школьников и гостей Сургутского района с историей и сохранением традиций родного края.

Проект «Экология души» проводится в рамках Года экологии и включает в себя ряд онлайн-конкурсов, направленных на решение социальных проблем. Например, конкурс социальных видеороликов «Экология души» и кинофестиваль «Зеленое кино», конкурс «Цветник моей души».

Проект «Вдохновение творчеством» объединяет в себе мероприятия творческой направленности, охватывающие все население Сургутского района. Одним из самых значимых мероприятий проекта станет фестиваль-эстафета городских и сельских поселений «Район славных традиций». В его рамках жители муниципалитета в творческой форме рассказывают о своих традициях и достижениях. Не менее важное мероприятие «Воплоти мечту в реальность». Его цель -  определить лучший проект и реализовать его «под ключ».

По словам организаторов, реализация мероприятий, посвященных Году традиций и свершений на территории Сургутского района, позволит объединить местных жителей, увеличить количество социально-значимых инициатив, повысить роль гражданского сознания и патриотизма. 

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