ОЛЕНЕВОДЫ РЕГИСТРИРУЮТСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

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ОЛЕНЕВОДЫ РЕГИСТРИРУЮТСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Участники Дня оленевода в Когалыме не только состязались в гонках на оленьих упряжках, но и знакомились с Порталом государственных и муниципальных услуг. Во время проведения национального праздника народов ханты и манси было организовано мероприятие по регистрации граждан на Портале госуслуг.

Гости мероприятия узнали о преимуществах получения услуг в электронной форме. После регистрации на Портале госуслуг им была предоставлена возможность получить наиболее востребованные услуги:

̶   Получение права на управление транспортным средством;

̶   Выдача или замена паспорта гражданина РФ;

̶   Получение загранпаспорта гражданина РФ;

̶   Регистрация или снятие с учета автомобиля;

̶   Выдача охотбилетов единого федерального образца;

̶   Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР;

̶   Информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного движения;

̶   Получение справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и др.

Подобные акции по регистрации жителей проводятся в автономном округе регулярно. Так, при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню государственных услуг и Единому дню голосования, в местах проведения культурно-массовых мероприятий уже зарегистрировались более 10 тысяч югорчан.

В ближайшее время планируется провести мероприятие по регистрации на Портале госуслуг участников и гостей XVIII Международного турнира по шахматам имени А.Е.Карпова, который будет проходить в пгт.Пойковский Нефтеюганского района

с 17 по 28 апреля 2017 года.

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