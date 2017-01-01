ОЛЕНЕВОДЫ РЕГИСТРИРУЮТСЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

- Русский
Участники Дня оленевода в Когалыме не только состязались в гонках на оленьих упряжках, но и знакомились с Порталом государственных и муниципальных услуг. Во время проведения национального праздника народов ханты и манси было организовано мероприятие по регистрации граждан на Портале госуслуг.
Гости мероприятия узнали о преимуществах получения услуг в электронной форме. После регистрации на Портале госуслуг им была предоставлена возможность получить наиболее востребованные услуги:
̶ Получение права на управление транспортным средством;
̶ Выдача или замена паспорта гражданина РФ;
̶ Получение загранпаспорта гражданина РФ;
̶ Регистрация или снятие с учета автомобиля;
̶ Выдача охотбилетов единого федерального образца;
̶ Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР;
̶ Информирование о наличии административных правонарушений в области дорожного движения;
̶ Получение справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам и др.
Подобные акции по регистрации жителей проводятся в автономном округе регулярно. Так, при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню России, Дню государственных услуг и Единому дню голосования, в местах проведения культурно-массовых мероприятий уже зарегистрировались более 10 тысяч югорчан.
В ближайшее время планируется провести мероприятие по регистрации на Портале госуслуг участников и гостей XVIII Международного турнира по шахматам имени А.Е.Карпова, который будет проходить в пгт.Пойковский Нефтеюганского района
с 17 по 28 апреля 2017 года.