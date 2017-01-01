Стартовал окружной конкурс «Югра молодежная»

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Стартовал окружной конкурс «Югра молодежная»

Департамент общественных и внешних связей Югры организует окружной конкурс на лучший видеоролик и печатный материал социальной направленности «Югра молодежная».

Как рассказала заместитель председателя экспертного совета по подведению итогов конкурса Алина Халилова, «конкурс проводится второй раз. Когда мы в прошлом году встречались с его победителями, было видно, что молодежь Югры знакома с региональной повесткой, ей интересно участвовать в обсуждении и решении проблем. Они готовы к серьезным взрослым делам».

Председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова добавила: «Гарантия развития гражданского общества – участие молодежи в социальных проектах. Важно, чтобы уже в школе у подростков, детей формировалась активная гражданская позиция, чтобы они умели отличить черное от белого, умели видеть чужую беду и помогать тем, кто оказался в опасности – во дворе или в интернете».

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов югорских школ, студенты, а также коллективы авторов.

На портале Югражданин.рф участники конкурса должны заполнить заявку и прикрепить конкурсные работы. Видеопубликации размещаются на видеохостинге YouTube. Хронометраж материала – до 26 минут.

Требования к заполнению заявок содержатся в положении о проведении конкурса, которое размещено на Югражданин.рф.

Срок проведения конкурса - до1 июня.

Победители примут участие в региональном форуме «Югра молодежная», который будет проходить в июле в Ханты-Мансийске. На этом мероприятии волонтеры и юные корреспонденты научатся взаимодействовать. На мастер-классах они получат навыки журналистской и волонтёрской деятельности, примут участие в работе круглых столов.

Экспертами форума выступят члены Союза журналистов России, главные редакторы региональных СМИ, представители волонтерских объединений России.

Телефон для справок по вопросам участия в конкурсе «Югра молодежная»: (3467) 356-313.

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