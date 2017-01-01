Подготовка к летней оздоровительной кампании детей – на контроле губернатора Югры

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В Ханты-Мансийске под председательством заместителя губернатора Югры Всеволода Кольцова состоялось внеочередное заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа. В режиме видеоконференцсвязи участие в мероприятии приняли главы муниципальных образований региона.
По словам Всеволода Кольцова, причин проведения внеочередного заседания две. Первая – это текущий контроль хода подготовки к летней оздоровительной кампании. Вторая – состоявшееся в понедельник совещание с руководителем федеральной службы Роспотребнадзора, на котором дана оценка ходу подготовки субъектов РФ к этому мероприятию.
«Все требования, которые обозначены в санитарном законодательстве и в иных документах, регулирующих вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения оздоровительной кампании, должны быть решены исчерпывающе, а не растянуты во времени. К моменту проведения проверок все проблемные места должны быть сняты», - нацелил коллег заместитель губернатора.
Как рассказала исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова, этим летом в округе будут действовать 566 организаций отдыха и оздоровления детей, что позволит охватить 51 470 ребят.
«В настоящее время муниципалитеты ведут работу по аттестации должностных лиц, подготовке и заключению договоров на акарицидную обработку территорий, на дератизационные мероприятия, на поставку продуктов», - отметила Людмила Низамова.
По итогам заседания Всеволод Кольцов обратил внимание руководителей местного самоуправления, курирующих вопросы отдыха и оздоровления детей, на необходимость усиления контроля за проведением мероприятий по подготовке к летней кампании 2017 года.
«Губернатор округа считает оправданным и правильным держать этот вопрос на своем личном контроле, каждый понедельник на аппаратном совещании я буду докладывать о результатах. Наша задача – организовать в необходимом объеме и на необходимом уровне безопасности качество насыщения культурными и оздоровительными мероприятиями наших площадок. По-другому быть не должно», - резюмировал заместитель главы региона.