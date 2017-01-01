Познавательная суббота в Окружном Доме народного творчества

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В рамках выявления, изучения и популяризации традиционной культуры народов Югры активную работу проводит фольклорная школа заслуженного работника культуры Российской Федерации, почетного гражданина Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководителяклубного формирования Окружного Дома народного творчестванародного самодеятельного коллектива семейного фольклорно-этнографического ансамбля «Ешакнай» Марии Кузьминичны Волдиной.
15 апреля на просветительском мероприятии Мария Кузьминична познакомит учащихся начальных классов колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера» с ролью и местом традиционных узоров в быту обско-угорских народов.
Одновременнодля студентов хореографического отделения колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера» под руководством народного артиста России Александра Абубакировича Мунтагирова, возглавляющего Творческую лабораторию «Терпсихора» при Доме народного творчества, будет разобрано исполнение сложных танцевальных элементов с рассмотрением техники безопасности при их выполнении.
Место проведения мероприятий:
- «Роль и место традиционных узоров в быту обско-угорских народов» – Окружной Дом народного творчества, ул. Гагарина, 10, аудитория 318,
- «Предупреждение травматизма на занятиях хореографий» – колледж-интернат «Центр искусств для одаренных детей Севера», ул. Пискунова, 1, аудитория 109.
Начало мероприятий в 12 часов.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»