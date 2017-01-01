Почти 6,5 тысяч югорчан получат единовременные денежные выплаты ко Дню Победы

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В Ханты-Мансийске на очередном заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой в режиме ВКС в связи с рабочей поездкой в Москву, утвержден документ о единовременных денежных выплатах ко Дню Победы. Их получателями станут почти 6,5 тысяч югорчан.
По словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Людмилы Низамовой, участникам и инвалидам ВОВ, которых в Югре 150 человек, будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получат по 2 тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны, также будет предоставлена единовременная выплата в размере 1 тысячи рублей.
«Денежные средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона. В этом году расходы составят свыше 10,5 млн рублей», - сказала Людмила Низамова.
В свою очередь, Наталья Комарова выразила уверенность, что все югорчане воспользуются возможностью поблагодарить ветеранов за Великую Победу. «Важно участие, которое сможет проявить каждый из нас – навестить, проведать, пообщаться с ветеранами. Для наших земляков это – главное», - подчеркнула Наталья Комарова.