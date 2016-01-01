Автотранспортные предприятия Югры будут привлекаться к централизованной перевозке организованных групп детей

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Губернатор автономного округа Наталья Комарова провела рабочее совещание по вопросу перевозки организованных групп детей.
Предваряя разговор, глава региона напомнила, что на этот счет был дан ряд поручений, требовавших тщательной проработки, общественной и экспертной оценки.
Напомним, одно из таких поручений касалось целесообразности создания специализированной автотранспортной организации по перевозке организованных групп детей. В ходе обсуждения этой идеи с представителями общественности, городов и районов 21 муниципалитет ее не поддержали: «Основной мотив – затраты на его содержание значительно превысят расходы, на которые уже запланированы средства в бюджетах. Вместе с тем, общественность считает эти затраты оправданными, - подчеркнула Наталья Комарова.
Муниципалитеты, в свою очередь, высказали альтернативные предложения, среди них – осуществление централизованной перевозки организованных групп детей. По их мнению, необходимо сконцентрировать усилия не на одной специализированной автотранспортной организации, а объединить несколько зарекомендовавших себя автотранспортных предприятий в пул перевозчиков на территории трех базовых центров, разделенных по территориальному принципу: «Восток», «Центр» и «Запад».
«Мы предлагаем акцентировать внимание на формировании совместных торгов муниципальных образований и органов исполнительной власти в части организации перевозок детей. Через соглашения муниципалитетов будут формироваться конкурсы по зонам, а через соглашения органов исполнительной власти – заказ на трехлетний период», - пояснил заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.
Глава Нижневартовска Василий Тихонов заметил: «Создание централизованной системы перевозок организованных групп детей через совместные торги, на мой взгляд, правильное решение. Необходимо только правильно сформулировать торги».
«Интересная вещь, которая в идеологии содержит большой потенциал по эффективному распределению ресурсов с точки зрения обеспечения решения задач. Но следует помнить, что в отношении государственных закупок все проще, чем в отношении муниципальных. Поэтому необходимо разработать четкую методологию их проведения, синхронизировать централизованные закупки в составе всего процесса, - акцентировала внимание Наталья Комарова. - Важно каждое автотранспортное предприятие, транспортное средство, состав водителей оценить и проверить лично с участием общественников и экспертов, чтобы быть уверенными в их добросовестности».
В завершение Наталья Комарова призвала участников совещания к внимательному рассмотрению предложений представителей муниципальных образований и органов исполнительной власти округа в проект обсуждения нормативных правовых актов по федеральным правилам организованной перевозки групп детей в Правительстве РФ и МВД РФ.