ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОДЛЕНА НА НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

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Приватизация жилых помещений - это бесплатная передача в собственность граждан России на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. 22 февраля 2017 года вступил в силу Федеральный закон от № 14-ФЗ "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации". В соответствии с данным законом отменен срок окончания бесплатной приватизации гражданами Российской Федерации жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, используемых на условиях социального найма. Таким образом, срок бесплатной приватизации жилья, начатой еще в 1992, теперь продлен на неопределенный срок. Оформить бесплатно в собственность квартиру из государственного или муниципального жилищного фонда можно только один раз. Право на приватизацию жилья есть у нанимателя жилого помещения и членов его семьи. Для этого гражданину необходимо заключить договор с органами государственной власти или органами местного самоуправления о передаче (приватизации) помещения. Подать заявление на государственную регистрацию прав на основании договора о безвозмездной передачи жилья в собственность граждан (приватизации) можно в офисах многофункциональных центров и филиала Федеральной кадастровой палаты по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, а также в электронном виде через сайт Росреестра. Стоит отметить, что зарегистрированное право дает владельцу недвижимости возможность совершать любые имущественные сделки: куплю-продажу, дарение, мену, завещание.
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре