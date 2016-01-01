Названы победители окружного конкурса «Семья - основа государства»

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В Югре подведены итоги окружного конкурса «Семья - основа государства». Его организатором выступил департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа. Цель - укрепление института семьи и популяризация традиционных семейных ценностей.
На конкурс было представлено 212 работ из 17 муниципальных образований автономного округа. Наибольшее количество представили жители Сургута, Югорска, Белоярского, Нягани и Ханты-Мансийска.
Решением конкурсной комиссией определены 13 победителей и призеров:
- в номинации «Здоровая семья – сильная Югра» - семья Захаровых из Югорска с проектом «Мама, папа и дитя – здоровая семья»;
- в номинации «Отец – основа крепкой семьи» - семьи Костылевых из Сургута с проектом «Папа и я – лучшие друзья»;
- в номинации «Семейная экотрадиция» - семья Пронькиных из Белоярского с проектом «С природой в родстве»;
- в номинации «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти» - семья Бондаревых из Сургута с проектом «История рода – ключ к объединению большой семьи».
Также Конкурсной комиссией принято решение о присуждении дополнительных номинаций:
- «Трудовая династия» - отмечена семья Вшивковых из поселка Алябьевский Советского района;
- «Самая спортивная семья» - отмечены семья Киямовых из Сургута и семья Лонгортовых из Белоярского.
По словам организаторов, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства участников.
Вручение наград будет организовано в муниципальных образованиях по месту жительства семьи.
Итоги конкурса размещены на сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Конкурсы»: (http://www.depsr.admhmao.ru/konkursy/konkurs-semya-osnova-gosudarstva/2017-god/771107/itogi-provedeniya-okruzhnogo-konkursa-semya-osnova-gosudarstva-v-2016-godu) и на портале «Перспективное детство Югры» в разделе «Демографическая и семейная политика» (http://pdugra.ru).