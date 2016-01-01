Названы победители окружного конкурса «Семья - основа государства»

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Названы победители окружного конкурса «Семья - основа государства»

В Югре подведены итоги окружного конкурса «Семья - основа государства». Его организатором выступил департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа. Цель - укрепление института семьи и популяризация традиционных семейных ценностей.  

На конкурс было представлено 212 работ из 17 муниципальных образований автономного округа. Наибольшее количество представили жители Сургута, Югорска, Белоярского, Нягани и Ханты-Мансийска.

Решением конкурсной комиссией определены 13 победителей и призеров:

- в номинации «Здоровая семья – сильная Югра» - семья Захаровых из Югорска с проектом «Мама, папа и дитя – здоровая семья»;

- в номинации «Отец – основа крепкой семьи» - семьи Костылевых из Сургута с проектом «Папа и я – лучшие друзья»;

- в номинации «Семейная экотрадиция» - семья Пронькиных из Белоярского с проектом «С природой в родстве»;

- в номинации «Так ведется на Руси – семья всегда должна расти» - семья Бондаревых из Сургута с проектом «История рода – ключ к объединению большой семьи».

Также Конкурсной комиссией принято решение о присуждении дополнительных номинаций:

- «Трудовая династия» - отмечена семья Вшивковых из поселка Алябьевский Советского района;

- «Самая спортивная семья» - отмечены семья Киямовых из Сургута и семья Лонгортовых из Белоярского.

По словам организаторов, победители и призеры конкурса будут награждены дипломами, остальные получат свидетельства участников.

Вручение наград будет организовано в муниципальных образованиях по месту жительства семьи.

Итоги конкурса размещены на сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Конкурсы»: (http://www.depsr.admhmao.ru/konkursy/konkurs-semya-osnova-gosudarstva/2017-god/771107/itogi-provedeniya-okruzhnogo-konkursa-semya-osnova-gosudarstva-v-2016-godu)  и на портале «Перспективное детство Югры» в разделе «Демографическая и семейная политика» (http://pdugra.ru).

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