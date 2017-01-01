Председатель СФ обсудила с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа социально-экономическую ситуацию в регионе

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Председатель СФ обсудила с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа социально-экономическую ситуацию в регионе

Основной темой беседы стали показатели ХМАО по итогам первого квартала 2017 года

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальей Комаровой. Основной темой беседы стало социально-экономическое развитие региона.

В ходе встречи обсуждались результаты, достигнутые ХМАО в первом квартале 2017 года. По словам главы региона, и в экономике, и в плане социального развития за этот период показатели Ханты-Мансийского автономного округа несколько превышают запланированный и ожидаемый уровень. «Это касается и бюджетных ожиданий, и основных макроэкономических показателей».

Губернатор добавила, что в регионе системно обеспечивается наблюдение за достижением показателей, которые предусмотрены Указами Президента РФ.

Особое внимание было уделено проблематике аварийного и ветхого жилья. Наталья Комарова отметила, что Фонд содействия реформированию ЖКХ принял отчет Ханты-Мансийского автономного округа о ходе расселения аварийного и ветхого жилья. Губернатор рассказала о работе, которая проводится в этой сфере.

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