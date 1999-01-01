Окружной Дом народного творчества познакомит с творчеством самобытных художников Югры

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22 апреля Окружной Дом народного творчества проводит просветительское мероприятие «Родного края краски».
Это первое мероприятие проекта «Человек рисующий», посвященного 60-летию Окружного дома народного творчества.
В фондах учреждения хранится свыше полусотни полотен самобытных художников Югры, для многих из которых 2017 год является юбилейным:
- 90-летие Дмитрия Михайловича Змановского,
- 85-летие Петра Семеновича Бахлыкова (1932-1999),
- 80-летие Александра Александровича Шкуренко,
- 55-летие Анатолия Григорьевича Гришкина (1962-2000).
Для широкой публики эти авторы и их работы неизвестны и малодоступны. Именно знакомство с творчеством художников-юбиляров широкой аудитории, популяризация самодеятельного художественного творчества – вот основные цели и задачи проекта «Человек рисующий».
В рамках субботнего мероприятия «Родного края краски» состоится творческая встреча с Заслуженным художником Российской Федерации, членом Союза художников России, членом Союза дизайнеров России Володей Арсеновичем Саргсяном.
Мастер расскажет о скульптуре как направлении в искусстве, о технологических особенностях создания скульптурных композиций.