В Сыктывкаре началась подготовка к Съезду финно-угорских народов Российской Федерации

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27-30 сентября в г. Сыктывкаре состоится VI съезд финно-угорских народов Российской Федерации. Инициатива провести форум в Республике Коми была озвучена в августе 2016 года в Ухте на заседании президиума Ассоциации финно-угорских народов России (АФУН РФ). Предложение о проведении съезда в Сыктывкаре было единогласно принято на заседании Совета АФУН РФ, которое состоялось в декабре прошлого года в Ульяновске.
Вопросы подготовки и проведения обсуждались на заседании рабочей группы Съезда под председательством первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми Ларисы Максимовой. Участники встречи – представители профильных министерств, органов законодательной власти, руководители учреждений культуры, искусства и образования, общественные деятели.
В ходе совещания была определена основная площадка мероприятий Съезда – Государственный ордена дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина, рассматривались предложения для формирования культурной программы мероприятия.
Тема форума этого года – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие». В рамках Съезда будут работать секции: «Язык. Образование. Наука», «Культура. Этнотуризм», «Экология. Здоровье нации», «СМИ. Информационные технологии», «Молодёжь: гражданственность, патриотизм, традиции» и круглый стол «Социальное партнёрство. Бизнес».
Будет уделено большое внимание информационному освещению этих мероприятий. Основной информационной площадкой Съезда станет портал филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» finnougoria.ru.
Кроме того, обсуждается вопрос о проведении в дни съезда Медиафорума.
Организатор – Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.
Информационный центр "Финноугория"