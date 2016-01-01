Учащихся Школы межэтнической журналистики в Сыктывкаре заинтересовали финно-угорской тематикой

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Учащихся Школы межэтнической журналистики в Сыктывкаре заинтересовали финно-угорской тематикой

Очередное занятие Школы межэтнической журналистики "Опыт освещения межнациональных отношений" состоялось 18 апреля в филиале ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации". Учреждение культуры, на котором базируется Коми региональное отделение Гильдии межэтнической журналистики, приняло участников обучающего проекта – студентов института гуманитарных наук направления журналистики, рекламы и связей с общественностью, международных отношений Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.

Студентки – в Школе в этом году занимаются исключительно девушки – узнали, какие народы составляют уральскую языковую семью, где они проживают, какие этносы считаются малочисленными. Гости Центра познакомились с основными направлениями деятельности Финно-угорского культурного центра России, крупными молодёжными этнокультурными проектами, в которых могли бы сами принять участие. Также на примере информационно-издательской деятельности Финно-угорского культурного центра России им рассказали, как выпускники факультетов филологии, журналистики, рекламы и связей с общественностью, работая в учреждении культуры, могут найти применение своим знаниям. 
По итогам каждого занятия одна из учащихся Школы готовит публицистическую статью. Материалы студентов размещаются в свободном доступе на странице проекта. О встрече в Финно-угорском культурном центре России также появится творческий отчёт.  Кроме того, девушки в ходе обучения пишут работы по теме межнациональных отношений. Авторы лучших материалов примут участие в выездной отчётной конференции, которая пройдет в Москве и учебном пресс-туре в одном из регионов России.

Напомним, третий сезон Школы межэтнической журналистики "Опыт освещения межнациональных отношений" открылся в г. Сыктывкаре 7 февраля. Неизменный куратор начинающих журналистов – заместитель руководителя информационного агентства "Комиинформ", член Коми регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики Полина Романова. Обучающие занятия проходят при информационной поддержке филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации".

В этом году курсы одновременно проводятся в 23 городах Российской Федерации. Студенты-журналисты и молодые специалисты знакомятся с этнокультурным многообразием России, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получают представление об этике этножурналиста, посещают мероприятия и национальные праздники. Значительная часть учебного времени посвящена практическим занятиям.

Информационный центр "Финноугория"

 

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