С 20 по 23 апреля на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» состоится «Весенняя ярмарка» и фестиваль «Мир детства».

  • Русский
С 20 по 23 апреля на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» состоится «Весенняя ярмарка» и фестиваль «Мир детства».

В рамках ярмарки российские производители предложат покупателям большой выбор продуктов и товаров народного потребления. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут приобрести свежие овощи, Белорусские мясные и колбасные деликатесы, знаменитую рыбу и икру с Камчатки, соки и специи из Абхазии. Любители сладостей не останутся в стороне, на ярмарке их ждет широкий ассортимент кондитерских изделий, пирогов, десертов, халвы и меда.

В выставочном зале КВЦ «Югра-Экспо» можно будет приобрести изделия из знаменитого ивановского текстиля: подушки, постельное белье, одеяла из верблюжьей шерсти, полотенца, носки, платки, пижамы и сорочки. Весь ивановский текстиль — отечественного производства и по доступным ценам. Также, на ярмарке ожидается большой выбор верхней женской одежды – практичные куртки из кожи, элегантные пальто, дизайнерские жилеты, пуховики, шубы.

А чтобы побывать в Индии, совсем не обязательно преодолевать тысячи километров. Окунуться в атмосферу экзотической индийской культуры можно будет и в Ханты-Мансийске. На «Весенней ярмарке» Вас ожидает широкий ассортимент товаров из Индии: косметика, чай, специи, изделия из натуральных тканей, и многое другое. Кроме того, Вы сможете порадовать своих друзей и близких сувенирами, украшениями и эксклюзивными подарками ручной работы, которые также будут представлены на ярмарке.

На фестивале «Мир детства», маленьких гостей ждут игры, мастер-классы по песочному рисованию, росписи имбирных пряников, лепки из полимерной глины. Традиционно, на фестивале будет работать игровая зона с аттракционами, лазертаг и батутный центр, а для интеллектуального развития будут организованы творческие, познавательные занятия, развивающие память и навыки чтения.

23 апреля, на сцене КВЦ «Югра-Экспо» состоится конкурс творческого мастерства среди детей ХМАО-Югры - «Расколи свои таланты». Организатором выступает РОО Ханты-Мансийская танцевальная Федерация.

 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних сязей ХМАО - Югры