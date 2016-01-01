С 20 по 23 апреля на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» состоится «Весенняя ярмарка» и фестиваль «Мир детства».

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В рамках ярмарки российские производители предложат покупателям большой выбор продуктов и товаров народного потребления. Жители и гости Ханты-Мансийска смогут приобрести свежие овощи, Белорусские мясные и колбасные деликатесы, знаменитую рыбу и икру с Камчатки, соки и специи из Абхазии. Любители сладостей не останутся в стороне, на ярмарке их ждет широкий ассортимент кондитерских изделий, пирогов, десертов, халвы и меда.
В выставочном зале КВЦ «Югра-Экспо» можно будет приобрести изделия из знаменитого ивановского текстиля: подушки, постельное белье, одеяла из верблюжьей шерсти, полотенца, носки, платки, пижамы и сорочки. Весь ивановский текстиль — отечественного производства и по доступным ценам. Также, на ярмарке ожидается большой выбор верхней женской одежды – практичные куртки из кожи, элегантные пальто, дизайнерские жилеты, пуховики, шубы.
А чтобы побывать в Индии, совсем не обязательно преодолевать тысячи километров. Окунуться в атмосферу экзотической индийской культуры можно будет и в Ханты-Мансийске. На «Весенней ярмарке» Вас ожидает широкий ассортимент товаров из Индии: косметика, чай, специи, изделия из натуральных тканей, и многое другое. Кроме того, Вы сможете порадовать своих друзей и близких сувенирами, украшениями и эксклюзивными подарками ручной работы, которые также будут представлены на ярмарке.
На фестивале «Мир детства», маленьких гостей ждут игры, мастер-классы по песочному рисованию, росписи имбирных пряников, лепки из полимерной глины. Традиционно, на фестивале будет работать игровая зона с аттракционами, лазертаг и батутный центр, а для интеллектуального развития будут организованы творческие, познавательные занятия, развивающие память и навыки чтения.
23 апреля, на сцене КВЦ «Югра-Экспо» состоится конкурс творческого мастерства среди детей ХМАО-Югры - «Расколи свои таланты». Организатором выступает РОО Ханты-Мансийская танцевальная Федерация.