Югорчане могут стать соискателями Всероссийской общественной премии «Ключевое слово»

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Продолжается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Он продлится до 15 мая.
Об учреждении этой премии 21 февраля - в Международный день родного языка - объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он отметил, что премия направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия.
«Премией мы хотим отметить тех людей, которые вносят заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. Эти вопросы имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления целостности России», - подчеркнул Игорь Баринов.
В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».
В состав экспертного совета войдут известные в стране и мире ученые, общественные деятели.
Церемония вручения награды состоится в июне в рамках III Ливадийского форума.