Югорчане могут стать соискателями Всероссийской общественной премии «Ключевое слово»

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Югорчане могут стать соискателями Всероссийской общественной премии «Ключевое слово»

Продолжается прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Он продлится до 15 мая.

Об учреждении этой премии 21 февраля - в Международный день родного языка - объявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он отметил, что премия направлена на сохранение уникальной особенности нашей страны – многоязычия.

«Премией мы хотим отметить тех людей, которые вносят заметный вклад в развитие и популяризацию русского языка и языков народов России. Эти вопросы имеют важнейшее значение для гармонизации межнациональных отношений, обеспечения гражданского единства, укрепления целостности России», - подчеркнул Игорь Баринов.

В рамках премии предусмотрено 6 номинаций: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «За продвижение языков России за рубежом» и специальная номинация «За особые заслуги».

В состав экспертного совета войдут известные в стране и мире ученые, общественные деятели.

Церемония вручения награды состоится в июне в рамках III Ливадийского форума.

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