Югра досрочно выполнила Указ Президента о переселении граждан из аварийного жилья

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О ходе реализации в регионе адресной программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья рассказал журналистам главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко. Мероприятие состоялось в правительстве округа.
Как сказал Дмитрий Кузьменко, аварийное жилье – это одна из злободневных тем как для России в целом, так и для каждого региона в отдельности, однако Югра со всеми поставленными задачами справляется: «В апреле полномочным представителем Президента в УрФО Игорем Холманских было проведено совещание, участие в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли руководители регионов. Тема касалась переселения из аварийного жилья. По итогам мероприятия было отмечено, что Указ Президента «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» по данным на начало апреля был выполнен лишь двумя субъектами Уральского Федерального округа - Тюменской областью и Югрой».
Так, Указ предписывал до начала осени текущего года переселить всех граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. В нашем округе на основе адресной и муниципальных программ предполагалось расселить 210 домов общей площадью 73,31 тыс. кв.м, в которых проживали порядка 5,51 тысячи человек.
Как отметил Дмитрий Кузьменко, с учетом важности вопроса и консолидации ресурсов на данном направлении, на протяжении трех лет план расселения аварийного жилья в Югре перевыполнялся: в 2014 году фактически расселено 24,60 тыс. кв. м (при плане 21,22 тыс. кв. м); в 2015 году фактически расселено 23,93 тыс. кв. м (при плане 18,49 тыс. кв. м); в 2016 году фактически расселено 24,78 тыс. кв. м (при плане 16,33 тыс. кв. м).
«Благодаря этому, наш округ исполнил программу уже в апреле», - подчеркнул Главный федеральный инспектор по Югре, добавив, что при этом все мероприятия по расселению осуществлялись в тесном контакте с представителями общественности. «Общественный контроль позволил повысить эффективность этого мероприятия, давал оперативную обратную связь, на которую могли реагировать ответственные лица», - резюмировал Дмитрий Кузьменко.