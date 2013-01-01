В Югре начала работу «Система-112»

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В соответствии с приказом Минкомсвязи России в Югре введена в промышленную эксплуатацию «Система-112». Сейчас все жители округа смогут вызвать экстренные оперативные службы со стационарных и сотовых телефонов по единому номеру 112.
Продолжат работу трехзначные номера 101, 102, 103, 104. В сетях местной фиксированной телефонной связи также действуют двузначные номера 01, 02, 03, 04.
Как отметил заместитель Губернатора автономного округа Алексей Забозлаев, в связи с высокой степенью готовности «Системы-112» в Югре государственные испытания, намеченные на 2017 год, состоялись в декабре 2015 года с опережением планируемых сроков. Сегодня доля охвата населения, проживающего на территориях муниципальных образований автономного округа, в которых развернута «Система-112», составляет свыше составляет 99,9%. .
Напомним, «Система-112» предназначена для сокращения времени комплексного реагирования служб при возникновении экстренных и чрезвычайных ситуаций. Любой нуждающийся, обратившийся по номеру 112, сообщает об экстренной ситуации, а диспетчеры организуют доведение данного сообщения единовременно всем компетентным службам. Таким образом службы приступают к реагированию единовременно.
С 1 мая 2017 в регионе также заработает система автоматического определения местонахождения абонента при совершении вызова в «Систему-112». При необходимости оператор «Системы-112» дополнительно сможет запросить фамилию, имя и отчество абонента, год рождения, адрес его регистрации по месту жительства. Согласие пользователя услуг связи на обработку и предоставление его персональных данных в «Систему-112» не требуется. Оператор связи при этом обязан обеспечить защиту переданных данных в соответствии с законодательством РФ.
До конца 2017 года «Систему-112» планируется запустить во всех регионах России в соответствии с федеральной целевой программой «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013–2017 годы».