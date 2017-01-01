Югра к паводковому и пожароопасному периодам готова

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Главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко в ходе пресс-брифинга, который состоялся в Ханты-Мансийске, рассказал журналистам о подготовке региона к паводковому и пожароопасному периодам.
Говоря о паводковой обстановке, Дмитрий Кузьменко отметил, что этот вопрос интересует многих югорчан на протяжении последних полутора-двух месяцев, потому что весна в этом году пришла рано. Однако, по его словам, сегодняшние температуры приблизились к среднегодовым значениям, а значит, паводок прогнозируется лишь немногим ранее, чем обычно – в середине или второй половине мая.
«В Югре предполагается возможность подтопления 44 населенных пунктов, в которых расположены 2178 жилых домов с населением 5503 человек, и 7 социально-значимых объектов. Потенциально опасных объектов, свалок и полигонов ТБО в зоне возможного затопления нет - это очень важно для сохранения спокойной экологической обстановки», - подчеркнул главный федеральный инспектор.
Правительством Югры и региональным ГУ МЧС проведена большая подготовительная работа. Так, для проведения эвакуационных мероприятий в период весенне-летнего половодья спланированы 45 пунктов временного размещения общей вместимостью 7709 человек, группировка сил и средств численностью 10520 человек и 1685 единиц техники, 17 единиц авиационной техники, 415 плавсредств.
«К паводкоопасному периоду округ полностью готов», - заверил Дмитрий Кузьменко.
В соответствии с вероятностным прогнозом температуры и осадков на апрель-сентябрь, высотой снега, количеством зимних осадков, с учетом ожидаемых высших уровней Оби и Иртыша, начало пожароопасного периода в Югре прогнозируется близким к среднемноголетним датам. Наибольшее количество пожаров ожидается в июле.
«Подготовка осуществлена в полном объеме. В прошлом году была проведена большая работа по обустройству минерализированных полос, реконструкции и строительству лесных дорог. В этом году работы в этом направлении начнутся сразу, как сойдет снег. Данные мероприятия проводятся каждый год, и мы видим результат – в последние 3 года в Югре последствия от пожаров минимальны», - обратил внимание Дмитрий Кузьменко.
В соответствии со Сводным Планом в Югре спланирована группировка для тушения лесных пожаров, куда входят 2177 человек и 1297 единиц техники.
«Все подготовительные мероприятия проведены. Каких-то критических ситуаций ни профильный департамент, ни главное Управление МЧС не прогнозируют», - резюмировал Главный федеральный инспектор по Югре.
Напомним, ранее полномочный представитель Президента РФ Игорь Холманских, говоря о лесных пожарах, акцентировал внимание руководителей регионов на прогноз Росгидромета: «На пожароопасный сезон 2017 года ожидается повышение среднегодовых температур при количестве осадков ниже нормы. Вполне возможно, что в текущем году мы с вами столкнемся с тушением пожаров в условиях высокой горимости".