Органы власти Югры провели диалоговую площадку для 100 активистов НКО Пыть-Яха и Нефтеюганского района

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В Пыть-Яхе департаментом общественных и внешних связей Югры совместно с региональной Общественной палатой была организована консультационно-диалоговая площадка. Специалисты окружных департаментов и служб, Минюста России, ФНС России, члены Общественной палаты Югры, Уполномоченный по правам человека, члены Адвокатской и Нотариальной палат Югры проводили консультации по вопросам передачи на исполнение НКО государственных услуг в социальной сфере, поддержки гражданских инициатив, волонтерства, оказания социальных и жилищно-коммунальных услуг, по налоговым, имущественным и юридическим вопросам. Напомним, такой формат консультирования жителей и общественников в режиме "одного окна" появился благодаря выездной работе губернатора Югры Натальи Комаровой в муниципальных образованиях.
Пыть-Ях стал пятой консультационно-диалоговой площадкой, организованной в муниципалитетах Югры. Предыдущие диалоговые площадки состоялись в Ханты-Мансийске, Нягани, Сургуте и Нижневартовске.
В этот раз консультацию получили около 120 общественников и волонтеров из Пыть-Яха и Нефтеюганского района.
По словам председателя Общественной палаты Югры Ирины Максимовой, уровень и масштаб каждой новой площадки растет, привлекается все больше участников и экспертов. «В рамках работы консультационно-диалоговых площадок нам удается не только пообщаться, провести обучающие семинары, но и наметить общие мероприятия, подружиться. Так, например, итогом работы в Нижневартовске стали два запущенных проекта», - рассказала Ирина Максимова.
Одной из идей, родившейся в ходе встречи, стал проект межрегионального обмена опытом между активистами движения "Волонтеры серебряного возраста" в Югре и регионах России. Проект будет поддержан Общественной палатой Югры и окружным департаментом общественных и внешних связей.
Во второй половине дня для участников был организован показ фильма «Дело Жизни. Югра» о развитии социального предпринимательства, организован обучающий семинар по привлечению ресурсов для реализации социальных проектов НКО и презентованы лучшие проекты общественников Пыть-Яха и Нефтеюганского района.