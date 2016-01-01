17 югорчан стали победителями конкурса «Славим человека труда» в разных номинациях

- Русский
В правительстве Югры состоялся пресс-брифинг главного федерального инспектора по Югре Дмитрия Кузьменко. В ходе мероприятия он рассказал собравшимся журналистам об итогах конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа 2016-2017 гг.
По словам Дмитрия Кузьменко, 25 апреля в Тюмени состоится торжественная церемония награждения победителей данного конкурса, участие в которой примет полномочный представитель президента РФ Игорь Холманских, а также губернаторы регионов.
«Это значимое событие не только для победителей и номинантов, но и для всех нас. Этот конкурс отмечает людей рабочих специальностей, вся слава которых в обычной жизни достается их руководителям», - высказал свое мнение главный федеральный инспектор по Югре.
Так, в цикле 2016-2017 годов заключительный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» прошел по 21 номинации, из которых 12 рабочих специальностей, 6 инженерных компетенций и 3 номинации в отрасли «Народные художественные промыслы».
«Перечень номинаций был составлен с учетом списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Список разработан Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации», - подчеркнул Дмитрий Кузьменко, добавив, что количество и состав номинаций меняется каждый год.
Победителями в разных отраслях стали 17 югорчан, из которых 9 лауреатов I степени, 5 лауреатов II степени, 3 лауреата III степени. В результате, по общему количеству победителей и призеров, наш округ занял 3 общекомандное место. На втором месте – Челябинская область, в лидерах – Тюменская область.