Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех муниципалитетах Югры

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Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех муниципалитетах Югры

О подготовке к самому главному празднику в России – Дню Победы – рассказал в ходе брифинга главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко.

«Все мероприятия уже спланированы – и муниципалитетами, и аппаратом полномочного представителя Президента РФ. Сразу скажу, никаких сверхновых идей нет, все традиционно», - отметил Дмитрий Кузьменко.

Так, по его словам, центральное место праздника займут парады, а также акция «Бессмертный полк», которая пройдет практически во всех населенных пунктах нашего округа.

«Ощущение уровня сопричастности к истории страны, которое мы чувствуем на этих мероприятиях, наверное, сравнится только с живыми встречами с ветеранами, когда они рассказывают о том, что им пришлось пережить во время войны», - выразил свое мнение главный федеральный инспектор.

Кроме того, в рамках празднования Дня Великой Победы традиционно пройдут митинги с возложением цветов к «Вечному огню», а также различные спортивные мероприятия.

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