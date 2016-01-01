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18-22 сентября в Лазаревском районе города Сочи состоится гала-концерт Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финно-угорский транзит: семейные традиции».
Руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова в Администрации города Сочи и отделе культуры Администрации Лазаревского района г. Сочи обсудила вопросы проведения и организации фестивальных мероприятий. В рамках визита в Краснодарский край были отсмотрены залы для проведения гала-концерта, рассмотрены варианты культурно-экскурсионной программы для участников и решены другие организационные вопросы. В итоге было определено, что основной площадкой гала-концерта станет одно из ведущих учреждений Краснодарского края – Лазаревский районный центр национальных культур им. Крикора Сааковича Мазлумяна. На базе Центра регулярно проводятся всероссийские и международные семинары, конференции, форумы и творческие лаборатории.
В мероприятиях гала-концерта Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит: семейные традиции" примут участие семейные творческие коллективы из Республики Карелия, Республики Коми, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ленинградской области и Эстонии. В их репертуаре – танцевальное, песенное и инструментальное творчество, исполнение композиций на народных музыкальных инструментах.
В программе – гала-концерт, круглый стол по вопросам сохранения и развития культурного наследия народов России в рамках расширения межрегионального взаимодействия, мастер-класс по народному творчеству и экскурсия по историческим местам г. Сочи для участников. Также на площадках фестиваля будет демонстрироваться фотовыставка «Моя большая национальная свадьба», предоставленная Гильдией межэтнической журналистики, и пройдут показы этнографических фильмов, созданных творческой группой Финно-угорского культурного центра России.
В дни фестиваля также состоится заседание Совета координаторов филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации». Напомним, в октябре 2016 года в республике Мордовия, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан прошли мероприятия Международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит: семейные традиции". Согласно концепции фестивальный цикл завершится на следующий год гала-концертом.
Учредители и организаторы гала-концерта: Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова", филиал ГРДНТ имени В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации", Администрация города Сочи, Лазаревский районный Центр национальных культур имени К.С. Мазлумяна при поддержке Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации.
Информационный центр «Финноугория»