Наталья Комарова приняла участие в совещании по развитию транспортной инфраструктуры севера России

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В пятницу в Мурманске Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел совещание по реализации крупных проектов развития транспортной инфраструктуры севера России. В мероприятии приняли участие главы северных регионов, в том числе губернатор Югры Наталья Комарова, а также руководители федеральных ведомств и представители крупных российских компаний.
«Автомобильные и железные дороги, воздушные и морские порты имеют для северных территорий жизненно важное значение, а также являются залогом их экономического развития, - отметил Дмитрий Медведев. - Очень существенный экономический эффект мы рассчитываем получить также от строительства и реконструкции на Севере сети автомобильных дорог и от реконструкции аэропортов. Это очень важно для того, чтобы Север развивался".
Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что для реализации таких масштабных проектов нужны значительные инвестиции, причем не только из федерального бюджета.
В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов в числе таких ключевых проектов назвал строительство дороги Сургут-Салехард.
"С привлечением внебюджетных источников строится участок автомобильной дороги Сургут – Салехард в составе стратегического проекта «Северный широтный ход». Это не только железная дорога, но и автомобильная трасса", - отметил Максим Соколов.
Напомним, В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, в том числе благодаря активному развитию нефтегазового комплекса, ведётся работа по стратегически важным проектам по развитию транспортной инфраструктуры. Один из таких - железная дорога «Северный широтный ход» - «Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» протяженностью порядка 707 км, проходящая в непосредственной близости с газоконденсатными месторождениями с выходом к многофункциональному морскому порту Сабетта.
Перспективным развитием Северного широтного хода, определяющим развитие западной части автономного округа, является строительство железнодорожного участка «Полуночное – Обская». Указанный участок способен обеспечить кратчайшую связь между Северным широтным ходом и Транссибом. Его реализация даст возможность увеличить имеющийся грузопоток, наладить транспортную связь между Полярным Уралом, Ямалом и Югрой. Этот проект – возможность системного включения ресурсов восточных склонов Уральских гор в промышленный оборот и экономику Югры.
Строительство железной дороги через другие населенные пункты Югры, в том числе – Ханты-Мансийск, обозначено в Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года. Согласно данному документу Югра в перспективе обеспечит крупные транзитные транспортные потоки по направлениям «Запад-Восток» и «Север-Юг».