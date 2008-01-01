Наталья Комарова: «Сургут должен стать максимально доброжелательным к каждому жителю городом»

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Благоустройство Сургута стало ключевой темой рабочей встречи губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой с главой города Вадимом Шуваловым. Встреча состоялась сегодня, 22 апреля 2017 года, в ходе рабочего визита губернатора в муниципалитет.
«Есть несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить прежде всего. Первая тема касается планов города по благоустройству. В этом сезоне хотелось бы провести эти работы под знаком абсолютного участия горожан. Принять решение о том, какие из проектов по благоустройству являются приоритетными,» – сказала в начале беседы Наталья Комарова. И отметила, что Сургут должен стать максимально доброжелательным к каждому жителю городом.
По словам Вадима Шувалова, в Сургуте ведется активная работа по привлечению граждан к вопросам благоустройства. Это подтверждают и два последних значимых мероприятия: Второй Урбанистический форум «Среда со смыслом» и Всероссийский форум, посвященный 20-летию становления территориального общественного самоуправления в Сургуте. Такие форумы с участием общественных организаций, экспертов из других городов, средств массовой информации и горожан позволяют получить взгляд со стороны, услышать пожелания жителей и увидеть главный вектор дальнейшего движения города.
«Сургут создавался для работы, и под этим лозунгом разрабатывался градостроительный план, который был сделан в 1979 году и который, соответственно, удовлетворял потребности того времени. Наша задача сегодня – сделать Сургут городом не только для работы, но и городом для жизни», – подчеркнул Вадим Шувалов. По итогам форумов, а также с учетом результатов опроса населения, намечены несколько пилотных площадок – общественных зон отдыха, которые будут преобразованы под интересы жителей. Это прежде всего парковые зоны. Одна из них в районе жилого комплекса «Новые ключи». Там сам инвестор заинтересован в развитии, готов финансировать проект, понимая, что комфортная парковая зона рядом с домами только повысит привлекательность жилья. Затем парк на пересечении улиц Мира – Островского рядом со строящимся кафедральным собором, сквер «Молодежный», а также участок на пересечении улиц Ленина – Университетской. Перекраивать выбранные общественные пространства планируется не только с учетом мнения жителей домов, расположенных вблизи пилотных площадок, но и при их финансовом участии.
Механизмы инициативного бюджетирования в городе внедряют уже несколько лет. Более того, наблюдается рост уровня активности жителей, их заинтересованности в создании комфортной городской среды. В софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий горожане участвуют с 2008 года. Только в прошлом году на деньги округа, города и средства граждан удалось благоустроить 31 дворовую территорию на сумму более 100 миллионов рублей. При этом доля участия собственников многоквартирных домов составила более 20 процентов при минимально требуемых 15-ти. «В этом году на благоустройство придомовых территорий запланировано потратить 35 миллионов из регионального бюджета, 50 миллионов из городского плюс средства жителей» – доложил главе региона Вадим Шувалов.
В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы улучшения уличной дорожной сети и создания цветового содержания города. Как доложил глава города, разработаны концепции цветового решения зданий и сооружений, а также архитектурно-художественного освещения города. Предусмотрены повседневный, праздничный и ночной режимы освещения. «Концепция готова, деньги выделены. Люди, живущие на Севере, очень нуждаются в том, чтобы световой день длился как можно дольше», – добавил глава Сургута.
В завершении встречи Наталья Комарова еще раз подчеркнула важность участия сургутян в вопросах благоустройства: «Вы упомянули о планах, связанных с организацией сбора общественного мнения о том, какие улицы, дороги нужно, в первую очередь, ремонтировать, реконструировать, обустраивать современным оборудованием для улично-дорожной сети. Это должен быть краудсорсинговый проект, в котором непосредственно примут участие люди. Прошу, не затягивая, заключить соглашение с профильным окружным департаментом на получение средств из регионального бюджета для проведения работ по благоустройству. Все решения приняты. Остается только оформить должным образом документы, чтобы вы на полном основании могли включить эти ресурсы в бюджет города Сургута».