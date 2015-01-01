В развитие инфраструктуры индустриальных парков Сургута и Сургутского района инвесторы намерены вложить 4,2 миллиарда рублей

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В ходе рабочей поездки в Сургут губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочее совещание с руководителями индустриальных парков, которые создаются в Сургуте и Сургутском районе.
Сеть таких парков – один из инструментов реализации промышленной политики Югры, связанной с развитием новых производств, в том числе в сфере оборудования и технологий для базовых отраслей экономики региона. Этой задаче посвящен отдельный, специальный раздел в обновленной Стратегии развития автономного округа до 2030 года.
«Нам очень важно создать максимально доброжелательную административную среду для реализации таких инвестиционных проектов. Органы местного самоуправления и органы государственной власти, имея определенный круг полномочий, могут либо обеспечить доброжелательную обстановку, либо, напротив, тормозить движение предпринимательской инициативы. Мы не должны этого допустить», - нацелила органы местного самоуправления Наталья Комарова, открывая совещание.
Напомним, в 2015-2016 годах на основании решения правительства Югры под создание индустриальных парков в Сургуте и Сургутском районе выделены три земельных участка. Два из них, общей площадью 28 гектаров, - в поселке Солнечный Сургутского района. Они предназначены для размещения производств, связанных с нефтехимией, производством железобетонных изделий, создание логистического комплекса. Инвестиционная емкость данного проекта составляет порядка 3,6 миллиарда рублей, включая инвестиции в создание производств. Как было отмечено в ходе совещания, в настоящее время подписаны соглашения с якорными резидентами парка, заключены предварительные договоры на поставку сырья и реализацию готовой продукции резидентов, обеспечено привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры парка.
На индустриальной площадке в городе Сургуте планируется создание предприятий по производству электрощитового и вентиляционного оборудования, блочных конструкций, а также создание учебного центра для повышения квалификации работников по техническим специальностям. В настоящее время инициатор проекта выбрал земельный участок на территории города. Проводятся мероприятия по его оформлению, подготовлен план действий. Инвестиционная емкость проекта составляет порядка 600 миллионов рублей.
Как было отмечено в ходе совещания, структурирование и оформление проектов осуществляется в соответствии с требованиями Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для дальнейшего получения федеральных мер поддержки данных проектов.