Новый корпус окружного кардиодиспансера в Сургуте успешно прошел общественную приемку

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
В Сургуте прошла общественная приемка нового операционно-реанимационного корпуса окружного кардиодиспансера. Участие в мероприятии приняли губернатор Югры Наталья Комарова, глава Сургута Вадим Шувалов, директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, а также представители общественности.
Участникам приёмки продемонстрировали весь маршрут пациента - от окна регистратуры до выписки. Первое, что было отмечено, - это разграничение двух потоков пациентов, поступающих в плановом и экстренном порядке. В непосредственной близости от приемного покоя расположена рентгеноперационная, куда пациенты в считанные минуты будут доставляться для оказания им экстренной помощи. Кроме того, в новом корпусе предусмотрено отделение анестезиологии и реанимации на 18 коек. Кроме того, глава региона и представители общественности приняли участие в организованном волонтерами анкетировании на знание факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, новый корпус кардиодиспансера оснащен медицинским оборудованием самого высокого уровня. «Только что мы осмотрели новый операционно – реанимационный корпус окружного кардиодиспансера. Он оснащен медицинской техникой экспертного класса, как заверили специалисты, полностью готов к решению своей главной задачи – спасению человеческих жизней. Очень важно, чтобы одна сторона была готова к спасению человеческой жизни, а вторая - верила в то, что доверяет свои жизни высококлассным специалистам», - отметила Наталья Комарова.
Отметим, это один из самых крупных медицинских объектов в Югре, построенных за последние годы. Около 40 % вложений в него – это медицинская техника, соответствующая передовым мировым стандартам. В сочетании с опытом работающей в кардиоцентре специалистов, эта новая база позволит удовлетворить потребность округа в высокотехнологичной кардиохирургической помощи на 97%.
Эффективная профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний – одна из главных задач югорской медицины. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас в округе, как и в стране в целом, продолжает оставаться высокой. В то же время практически 80% заболеваний сердечно-сосудистой системы можно успешно вылечить современными методами хирургического вмешательства. Уже сегодня показатель обеспеченности кардиохирургической помощью жителей округа превышает среднероссийский показатель в 2,5 раза. Наращивание таких возможностей – это приоритетные инвестиции Правительства Югры в здоровье и долголетие югорчан.
По словам Алексея Добровольского, проблем с поиском специалистов, готовых и умеющих работать на таком высокотехнологичном оборудовании, на данный момент не возникнет.
Отметим, инвестиции в данный проект превысили 1,4 миллиарда рублей. Строительство нового корпуса кардиоцентра началось в ноябре 2013 года. Операционно-реанимационный корпус занимает 7 этажей, общая площадь которого составляет 7 977 кв. метров. Палаты оборудованы современным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, реанимационными консолями. В отделении будет проводиться централизованный мониторинг всех показателей жизнедеятельности пациентов благодаря специальной центральной станции мониторов. В составе отделения размещены 2 палаты боксированного типа (в них установлена особая система вентиляции, позволяющая проводить высокую степень очистки воздуха).
Еще одной особенностью корпуса станет открытие нового подразделения Центра - отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции. Это будет единственное отделение данного профиля в Югре. Здесь же оборудована рентгеноперационная.
Благодаря новому зданию в два раза была увеличена пропускная способность операционных, возросла мощность отделения анестезиологии и реанимации, в отдельный блок удалось выделить детское операционно-реанимационное отделение.
«На возведение нового корпуса ушло три года, мы получили такое великолепное здание. Возведение нового корпуса кардиоцентра – это получение такого баланса, при котором, с одной стороны, наши пациенты получают своевременную и высококлассную помощь, с другой – наши сотрудники реализовывают себя и свои возможности», - сказала главный врач сургутского кардиодиспансера Ирина Урванцева.
Много положительных отзывов прозвучало со стороны общественности, в числе которых были: заместитель председателя общественной палаты Югры Яков Черняк, почетный гражданин Югры Вера Панасевич, депутат Тюменской Областной Думы Галина Резяпова, депутат Думы Сургута Елена Яценко, заместитель председателя Сургутского общества инвалидов Анатолий Марусов, член Общественной палаты Югры Владимир Меркушев.
В ходе встречи также был презентован масштабный профилактический проект «Красное платье», который реализуют волонтеры. Как отметили координаторы проекта, на 8 человек, перенесших инфаркт миокарда, приходится 7 мужчин и 1 женщина. Поэтому было решено провести акцию с участием известных женщин, которые бы показали необходимость внимательнее относиться к своему здоровью, в частности, к работе своего сердца. А с учетом статистики, проект должен показать, что только женщина, своим вниманием, заботой и участием может помочь мужчинам следить за своим самочувствием. Эта акция входит в перечень проектов, которые проводят юные волонтеры кардиодиспансера для популяризации проведения первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Наталья Комарова обратила внимание на необходимость привлечения к системе оказания помощи волонтеров и общественных организаций, а также на вопросы создания логистики для удобства пациентов, в частности, на открытие гостиничного комплекса, так как в кардиоцентр будут ехать и уже едут люди не только со всего автономного округа, но и из других регионов России.
Итогом общественной приемки стало подписание акта, в котором значится, что операционно–реанимационный корпус 3 очереди окружного кардиологического диспансера «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» признан готовым к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа.