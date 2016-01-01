Югра первой в России проведет слет «именных» школ

- Русский
В Ханты-Мансийске состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан при Правительстве Югры. Его провела заместитель председателя Координационного совета, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова.
Участники встречи обсудили вопросы реализации Межведомственного комплексного плана мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в Югре на 2016-2020 годы. Начальник отдела молодежной политики Департамента образования и молодежной политики Югры Артём Щербаков рассказал, что с начала 2017 уже проведены такие масштабные мероприятия, как окружной конкурс творческих работ «Служу России!», Всероссийский исторический квест «1941. Заполярье», окружной молодежный фестиваль молодежного движения «Югра молодая – православная», региональный этап смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа».
Особое внимание Правительство Югры уделяет поисковому движению: «На территории региона зарегистрирована Региональная общественная организация «Союз поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа «Долг и Память Югры», в которую входит 25 поисковых отрядов. Ежегодно окружными органами власти проводится Конкурс проектов в сфере молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи на получение грантов в форме субсидии. Также за счет средств регионального бюджета представители поисковых отрядов автономного округа принимают участие в открытии и закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти», – отметил Артем Щербаков.
По результатам деятельности поисковых отрядов Югры историко-патриотические и школьные музеи, комнаты боевой славы в общеобразовательных организациях пополняются новыми экспонатами. По итогам 2016 года количество историко-патриотических и школьных музеев увеличилось со 188 до 254.
Представитель Департамента общественных и внешних связей Югры, координатор Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Юлия Садовская рассказала, что в настоящее время проводится региональная добровольческая акция «Эстафета здоровья», в ней участвуют волонтеры 22 муниципальных образований. Акция стартовала 17 апреля в Нижневартовске и приурочена к Году здоровья в Югре и Дню Победы. Финиширует она 8 мая 2017 года в г. Ханты-Мансийске. Кроме того, волонтеры проведут спортивные мероприятия, велопробеги, субботники по очистке памятников ветеранам Великой Отечественной войны.
Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Константин Терновой рассказал о реализации проекта «Имя героя – школе» в автономном округе. Основная цель проекта – присвоение школам имен выдающихся соотечественников, героев Отечества. По словам Константина Тернового, проект направлен на формирование у молодежи интереса к более глубокому изучению истории и культуры своего народа и страны, высоких моральных ориентиров. В этом году в Ханты-Мансийске состоится уникальное событие: впервые в России пройдет слет представителей именных школ и кадетских классов.
«Слет пройдет 8-9 мая. Организаторами слета выступают региональное отделение ОНФ, Департамент образования и молодежной политики Югры при поддержке Правительства автономного округа. В рамках слета планируется провести научно практическую конференцию по обмену лучшими практиками участия ребят в праздничных мероприятиях, включая акцию «Бессмертный полк». На слет приглашены 9 школ, а также 4 кадетских класса, которые носят имена Героев Советского Союза, ветеранов, заслуженных деятелей России», – рассказал Константин Терновой.