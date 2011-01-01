Работа по подготовке к III Международному конгрессу традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства

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В пятницу, 21 апреля в департаменте культуры ХМАО-Югры состоялось совещание по подготовке к III Международному конгрессу традиционной художественной культуры: проблемы фундаментальных исследований народного искусства, который пройдет 23-25 октября в Ханты-Мансийске.
Ольга Дмитриевна Бубновене, директор БУ Центр ремесел рассказала о проделанной работе. Так, на сегодняшний день поступило 34 заявки из Казахстана, Словакии, Москвы, Пермского края, Коломны, Московской области, Ханты-Мансийска, Урая и Сургута.
Достигнута договоренность об организации трех выставочных площадок. В «Музее Природы и Человека» будет организована выставка «Керамика – источник открытий».
«Это будет керамика разных исторических эпох. Со своими выставочными проектами к нам хочет присоединиться Ямало-ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского, сейчас ведутся переговоры», - прокомментировала Ольга Бубновене.
В Доме-Музее В.А.Игошева представят персональную выставку Татьяны Карамышевой «Рукодельные пространства» (Словакия).
«Для нас эта выставка ценна тем, что она с технологической стороны представляет опыт, представленный в керамике. Здесь можно увидеть, как современный человек использует переплетения и узлы. Трансформируя технику ручного гобелена (используя новые материалы, форматы), художница создавала свои образы, как тактильные пространства», - рассказала Ольга Буьновене.
Третья выставка, «Живой источник», состоится в ЦВЗ «Манеж» г. Москва. На этой выставке Центр ремесел представит народное искусство трех периодов: дореволюционного, советского и современного.
«Мы отправим в Москву изделия из меха, кафтаны с отливками, вышитую одежду, изделия, декорированные бисером, изделия из дерева, бересты, кошельки, сумки, куклы, плетение, ткачество. Мы часто занимаем первые места на всероссийских выставках и поэтому в Москве нас очень ждут. Кроме этого, визуальный ряд наших экспозиций привлекает внимание», - подвела итог Ольга Дмитриевна.
Еще одно событие Конгресса - организация выставки работ инкрустаций из драпа по мотивам сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок» тюменского художника, дизайнера Елены Улькиной. Эти работы хантымансийцам будут представлены впервые.
Международный конгресс традиционной художественной культуры - это не просто дискуссионная площадка для ученых, искусствоведов, историков и археологов, это площадка роста для всего региона. Свое участие в мероприятии уже подтвердили Михаил Александрович Погодаев, исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный Форум», Владимир Борисович Кошаев, профессор, доктор искусствоведения Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г.Строганова, Эмма Радиковна Усманова, ведущий научный сотрудник Сарыаркинского археологического института при Карагандинском государственном университете им. академика Е. А. Букетова; заслуженный работник культуры Республики Казахстан, археолог, Почетный работник культуры Республики Казахстан, Мария Терентьевна Майстровская, доктор искусствоведения, профессор кафедры Искусствоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор МГПХА им. С.Г. Строганова, действительный член Российской Академии естествознания, член ВАК и Борис Хасанович Мальбахов, доктор искусствоведения, профессор Кабардино-Балкарский университета.
Подготовлены документы по присвоению III Международному конгрессу традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства эгиды Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Представители Комиссии также планируют свое участие в мероприятии.
Напомним, что Международный конгресс традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства стал результатом фестивального движения, которое на протяжении 17 лет развивается в Югре и инициатором которого выступает Центр народных художественных промыслов и ремесел.
Конгресс проходит один раз в три года и уже дважды состоялся на территории Югры: в 2011 и 2014 годах.
Целью Конгресса является международное сотрудничество в области развития традиционных культур, рассмотрения их как базовых составных социокультурных проблем стран, использование потенциала традиции в структуре систем культуры, образования, творческой практики и производства.