В Югре стартовал конкурс на лучшие идеи и проекты по разработке мобильного приложения портала «Открытый регион»

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Югорчане могут принять участие в конкурсе на лучшую разработку мобильного приложения для портала «Открытый регион - Югра».
Напомним, этот ресурс был создан для обеспечения обратной связи между жителями автономного округа и органами власти, вовлечения югорчан в выработку и реализацию социально значимых решений. Следующая ступенька в его развитии - создание мобильного приложения, где каждый житель округа сможет принять участие в опросах, предложить свои идеи по развитию территорий и работе социальных учреждений, рассказать о проблемах и поучаствовать в краудсорсинговых проектах, направленных на выработку их решения.
Как отметила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, конкурс будет проводиться по пяти номинациям. Это лучшая идея по созданию востребованного жителями сервиса мобильного приложения, лучшая идея по мотивации жителей к использованию приложения, лучшая идея по оформлению мобильного приложения, лучшая идея по названию мобильного приложения и отдельная номинация посвящена идеям по популяризации приложения среди молодежи. В каждой номинации будут определены победитель и призеры, которые по итогам конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
«Мобильное приложение удобно в использовании, востребовано среди молодежи. Мы решили, что в этом вопросе необходимо учитывать мнение жителей, которые могут сгенерировать новые идеи и сервисы для мобильного приложения, а мы постараемся реализовать их в рамках этой разработки», - отметил директор департамента информационных технологий Югры Павел Ципорин.
Директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова обратила внимание на то, что плюсов у мобильного приложения очень много. В частности, каждый зарегистрированный пользователь приложения сможет поучаствовать не только в существующем опросе, но и предложить свой. Например, у человека есть проект и понимание, что в конкретном муниципальном образовании необходимо отремонтировать дорогу или создать в конкретном дворе спортивную площадку. Он сможет предложить свою идею проведения такого опроса, и если она получит хорошую поддержку, то получит шанс войти, например, в муниципальную программу благоустройства. «Мобильное приложение портала «Открытый регион» станет не только инструментом учета мнения жителей в отношении тех решений, которые уже принимаются, но и своего рода лифтом для продвижения инициатив самих граждан», - отметила Елена Шумакова.
Напомним, значимость такого подхода накануне в ходе рабочей поездки в Сургут подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова. На встрече с главой города губернатор поручила активнее применять краудсорсинговые инструменты при формировании программ благоустройства территорий. «В отношении планов, связанных с организацией сбора общественного мнения о том, какие улицы, дороги нужно, в первую очередь, ремонтировать, реконструировать, обустраивать современным оборудованием для улично-дорожной сети, должен быть реализован краудсорсинговый проект, в котором непосредственно примут участие люди», - нацелила главу Сургута Наталья Комарова, подчеркнув, что такой подход должен применяться и в других муниципальных образованиях.
Заявки от участников конкурса принимают с сегодняшнего дня на электронную почту openregion86@or86.ru. К участию приглашаются все жители округа, достигшие возраста 16 лет. Прием заявок продлится в течение 30 календарных дней, после чего в течение двух недель жюри рассматривает заявки и определяет лучшие проекты и идеи.
В состав жюри, оценивающего поданные на конкурс заявки, войдут представители IT-компаний, научного сообщества, Общественной палаты, общественных организаций, а также профильные эксперты департамента общественных и внешних связей и департамента информационных технологий Югры.