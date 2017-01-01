«Эстафета здоровья» путешествует по Югре

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Во всех городах Югры с 17 апреля по 8 мая проходит «Эстафета здоровья», посвященная Году здоровья. Организатором выступает Департамент общественных и внешних связей Югры при поддержке регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
Цель акции - вовлечение жителей Югры в добровольческую деятельность, развитие и поддержка добровольческих инициатив, посвященных Году здоровья в Югре. Участниками могут стать граждане, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа, добровольцы, добровольческие объединения, общественные организации, учреждения.
Так, в рамках акции в муниципалитетах Югры реализуются различные мероприятия в сфере массового спорта, физической культуры и здоровьесбережения, к которым привлекаются представители администраций, спортсмены, школьники, рабочая молодежь, студенты.
Видеоролики мероприятий размещаются в группе регионального штаба «Волонтеры Победы» в социальной сети вконтакте (https://vk.com/hmaozapobedu).
Организаторы акции в муниципальных образованиях автономного округа получают сертификаты участников. Лидеры акции приглашаются к участию в региональных, межрегиональных и федеральных мероприятиях, проводимых Департаментом общественных и внешних связей Югры и партнерскими организациями. Лучшие идеи будут рекомендованы для поддержки и распространения на территории автономного округа, межрегиональном и федеральном уровнях. Представителям трех муниципальных штабов вручаются дипломы победителей акции и свитшоты «Волонтеры Победы».
Официальный хэштег Акции #ЭстафетаздоровьяЮгра.
График проведения Акции: 17 апреля 2017 года – г. Нижневартовск; 18 апреля 2017 года – г. Пыть-Ях; 19 апреля 2017 года – г. Югорск; 20 апреля 2017 года – г. Нефтеюганск; 21 апреля 2017 года – Березовский район; 22 апреля 2017 года – Ханты-Мансийский район; 23 апреля 2017 года – г. Покачи; 24 апреля 2017 года – Кондинский район; 25 апреля 2017 года – г. Урай; 26 апреля 2017 года – г. Мегион; 27 апреля 2017 года – Белоярский район; 28 апреля 2017 года – Сургутский район; 29 апреля 2017 года – Октябрьский район; 30 апреля 2017 года – г. Когалым; 1 мая 2017 года – Нижневартовский район; 2 мая 2017 года – г. Лангепас; 3 мая 2017 года – Нефтеюганский район; 4 мая 2017 года – г. Сургут; 5 мая 2017 года – Советский район; 6 мая 2017 года – г. Нягань; 7 мая 2017 года – г. Радужный; 8 мая 2017 года – г. Ханты-Мансийск.