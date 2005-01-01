Опыт Югры по работе с коренными народами представят в Нью-Йорке

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Делегация из Ханты-Мансийского автономного округа станет участником 16-ой сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов, которая пройдет с 24 апреля по 5 мая в Нью-Йорке. В этом году темой обсуждения станет «10-ая годовщина принятия Декларации ООН о правах коренных народов: меры по осуществлению положений Декларации».
Участие в сессии примет официальная делегация России под председательством руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова, в которую также вошли представители МИД России, Минобрнауки России и Федерального агентства по делам национальностей и представители субъектов Российской Федерации из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха.
В составе делегации России, в соответствии с распоряжением председателя Правительства Дмитрия Медведева, вошли представители коренных народов Севера, проживающие в Югре, в частности депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации по Уральскому Федеральному округу Александр Новьюхов, а также члены Союза оленеводов Югры Василий Пяк и Анатолий Валей.
Основная цель визита югорской делегации – представление положительного опыта Ханты-Мансийского автономного округа в налаживании взаимодействия между представителями коренных малочисленных народов Севера, нефтегазовыми компаниями и органами власти, а также в сфере поддержки молодежи коренного населения.
В ходе 16-ой сессии будут рассматриваться следующие вопросы: рекомендации Постоянного форума по расширению прав женщин и молодежи коренных народов; рекомендации Постоянного форума в шести тематических направлениях в соответствии с Декларацией ООН о правах коренных народов; вовлеченность коренных народов в процессы ООН; повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, меры по реализации итогового документа Всемирной конференции коренных народов. Кроме того, в рамках сессии состоится диалог со Специальным докладчиком по правам коренных народов и Председателем Экспертного механизма по правам коренных народов относительно защитников прав коренных народов.
Отметим, Сессии Постоянного форума проходят ежегодно и длятся две недели. С 2008 года Форум работает по двухгодичному принципу: первый год разрабатывает конкретную тему, второй год – отслеживает выполнение рекомендаций.