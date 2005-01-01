Еремей Айпин и Татьяна Гоголева приняли участие в заседании организационного комитета по увековечиванию памяти российского учёного

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Еремей Айпин и Татьяна Гоголева приняли участие в заседании организационного комитета по увековечиванию памяти российского учёного

Заместитель Председателя Думы Югры – председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин и депутат Государственной Думы Татьяна Гоголева в Ханты-Мансийске приняли участие в заседании организационного комитета по увековечиванию памяти российского учёного, представительницы народа манси, доктора филологических наук Евдокии Ромбандеевой.

Она скончалась на 89 году жизни. В одном из последних интервью Евдокия Ромбандеева призналась, что благодарна судьбе, поскольку не последовала совету поступать на математический факультет, а всю свою жизнь посвятила изучению родного мансийского языка.

Евдокия Ромбандеева – автор трудов для начальных, средних и высших учебных заведений и более 200 научных статей. Была награждена почётной грамотой президиума Академии наук СССР, медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». За вклад в науку ей присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа».

Её работы переведены на многие иностранные языки: немецкий, английский, венгерский, французский, эстонский, итальянский. Её имя вошло в энциклопедию «Ведущие языковеды мира».

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