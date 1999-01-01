Окружной Дом народного творчества представил картины самобытных художников Югры юным зрителям

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В прошедшие выходные 22 апреля Окружной Дом народного творчества открыл цикл мероприятий проекта «Человек рисующий» просветительским мероприятием «Родного края краски».
Дом народного творчества является хранителем уникальной коллекции картин самобытных художников Югры, творчеству которых посвящено мероприятие «Родного края краски».
В этом году у многих из этих художнико в юбилей: 90-летие со дня рождения Дмитрия Михайловича Змановского (1927-2015), 85-летие Петра Семеновича Бахлыкова (1932-1999), 80-летие Александра Александровича Шкуренко (1937-1999), 55-летие Анатолия Григорьевича Гришкина (1962-2000).
На мероприятие были приглашены ученики художественного отделения МБУДО «Детская школа искусств» города Ханты-Мансийска.
«Родного края краски» это не просто экскурсионная программа по творчеству художников из фонда Дома народного творчества, но и соревнования на эрудицию: кто больше и правильнее ответит на вопросы, заданные после каждого рассказа.
А вопросы были самыми разными: от самых простых, на внимательность, например, «сколько собак изображено на картине Петра Семеновича Бахлыкова?» до самых сложных, философских: «Что означает выражение «самобытный художник»?» или «Почему работы художника Михаила Андреевича Климова воспринимаются как документальное свидетельство времени?». Замечательно то, что ни один вопрос ведущих не был оставлен без ответа, ребята отлично справились со своей задачей.
В конце программы слушатели «превратились» в художников и на двух мольбертах в течение 5 минут создали 2 коллективных работы на тему «Природа родного края».
Организаторы мероприятия – Окружной Дом народного творчества – планируют провести несколько аналогичных экскурсий для разных категорий населения, чтобы как можно больше людей смогло познакомиться с «Красками родного края» на картинах самобытных художников Югры.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»