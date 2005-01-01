Новые имена в истории Югры

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Более 400 уникальных предметов поступило в фонд Музея геологии, нефти и газа в рамках ежегодной акции дарения «Впиши себя в историю Югры».
Акция проводится в музее с 2005 года. За всю её историю от сдатчиков в фонд музея поступило 6 542 предмета, связанных с историей геологического изучения и освоения недр Западной Сибири: многочисленная геологическая документация, приборы и оборудование, спецодежда с фирменной символикой нефтегазодобывающих компаний и геологоразведочных предприятий, бытовые предметы.
21 апреля прошло награждение почётных дарителей 2017 года. Участниками торжественного мероприятия стали партнёры и друзья музея: представители Департаментов культуры и недропользования и природных ресурсов автономного округа-Югры, ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Ханты-Мансийский узел связи», ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; студенты Технолого-педагогического колледжа, участники акции.
Неравнодушные жители округа были награждены благодарностями Музея геологии, нефти и газа за передачу в дар личных документов, отражающих памятные события трудовой деятельности в нефтегазодобывающей отрасли, картографического материала по геофизическим исследованиям территории округа, за активное участие в формировании коллекции «История техники».
Традиционно были определены предметы-победители в различных номинациях.
«Эксклюзивом» 2017 года стал агрегат электрический ГИП-5ХЛ2, подаренный ООО «Ханты-Мансийский узел связи».
Уникальное настенное зеркало 1946 г., подаренное Татьяной Михайловной Коневой, стало победителем в номинации «Предмет-легенда». Родители почётного дарителя приобрели зеркало ещё в первые послевоенные годы. С тех пор оно хранилось в семье Татьяны Михайловны. Теперь семейная реликвия стала частью музейного фонда.
Ещё один уникальный предмет, поступивший в рамках акции в музейный фонд – подлинник карты 1848 г. «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, ХИВА И БУХАРА». Алексей Егорович Барышников, передавший в дар музею редкий экземпляр, стал победителем в номинации «Самый ранний предмет».
Диплом победителя в номинации «Символ времени» получило ТПП «Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» за передачу в дар музею предметов, связанных с историей предприятия. Заместитель генерального директора Алексей Юрьевич Тулупов, получая диплом, отметил: «Эта награда - добрый знак внимания не только работающим нефтяникам, но и ветеранам нашего предприятия. Мы рады, что наши предметы теперь находятся в Музее геологии, нефти и газа, посещение которого это всегда хорошее культурное событие для всех жителей Урая, приезжающих в окружную столицу».
Подведение итогов акции закончилось презентацией уникальной «Карты нефтегазоносности Западной Сибири», выполненной из поделочных горных пород и минералов – главных богатств Земли. «Карта появилась в музее недавно, но уже стала точкой притяжения для всех посетителей и очень полюбилась сотрудникам музея», - отметила директор Татьяна Валентиновна Кондратьева.
Об истории создания карты, легенде бытования, расшифровке условных обозначений рассказал ветеран геологии, специалист в области глубокого разведочного бурения на нефть и газ, кавалер орденов и медалей, прошедший трудовой путь от помощника бурильщика, бурового мастера до генерального директора геологической организации, председатель первой избранной Думы города Ханты-Мансийска - Александр Павлович Першин. Именно Александр Павлович передал оригинальную карту на временное хранение в Музей геологии, нефти и газа. «В 1949 году советские ядерщики поставили «ядерный щит России», так и тюменские первопроходцы — геологи, буровики, нефтяники воздвигли нефтяной щит России. Все это делалось героическим трудом, невероятными усилиями целого поколения молодых, дерзких, смелых и сильных людей! Вот и сегодня в память об этих людях, об их великом подвиге, я передаю эту красавицу-карту на временное хранение в музей, чтобы глядя на неё мы помнили тех замечательных, самоотверженных, готовых к подвигу ребят и девчат. Лично я, глядя на карту и прикасаясь к ней, чувствую силу этих людей, заряжаюсь их энергией и мощью», - поделился Александр Павлович.
Почувствовать необыкновенную энергетику от красавицы-карты смогли все участники мероприятия, почётные дарители, люди, которых объединяет неравнодушие, желание сохранить историю нефтегазового освоения Западной Сибири и передать её потомкам. Еще раз благодарим участников акции. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!