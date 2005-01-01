Все мы – дети Земли

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В Музее геологии, нефти и газа отметили Международный день Матери-Земли, проводимый под эгидой ООН.
Мероприятие, посвящённое не просто большому, а поистине глобальному празднику, прошло в «нефтяном» музее 21 апреля, в преддверии Международного дня Матери-Земли. Более 80-ти жителей и гостей города узнали об истории возникновения необычного, но важного праздника. «В нашей стране Международный день Матери-Земли считается достаточно молодым и отмечается не так масштабно, как другие праздники. Хотя именно сегодня, как никогда важно осознание ответственности каждого человека за чистоту окружающего мира. Мы включили эту дату в наш праздничный календарь, потому что геология изучает состав земли, строение, закономерности её развития, поверхность… Мы знаем много интересных фактов о земле и стремимся рассказать посетителям как можно больше о скрытых в её недрах сокровищах, подчеркивая важность сохранения нашего общего дома», - отметила директор музея Татьяна Валентиновна Кондратьева.
Все выставочные проекты музея, так или иначе, связаны с природными богатствами планеты: потрясающие минералогические образцы, разнообразные виды нефти, уникальные палеонтологические находки… В этот необычный день для участников мероприятия была проведена экскурсия по одной из самых «природных» выставок музея – «Заповедные места Югры». В спокойной, отвлечённой обстановке посетители познакомились с информацией о заповедниках и природных памятниках Югры, увидели уникальные снимки флоры и фауны заповедных территорий. Одна из участниц мероприятия поделилась своими впечатлениями от посещения выставки: «Природа завораживает! Ты как будто попадаешь в другой мир, глядя на эти фото. В мир спокойный, безмятежный, тихий, расслабляющий…».
Посетители ещё долго рассматривали фото самых живописных мест Югры, любовались красотой окружающего мира, восхищались его величием, вновь осознавая, что без всего этого великолепия, жизнь на Земле невозможна. Именно на это и нацелен Международный день Матери-Земли: подчеркнуть зависимость между планетой и человеком, дать возможность каждому жителю планеты выразить благодарность нашему большому и общему дому.
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Партнёр выставочного проекта «Заповедные места Югры» - БУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий» Департамента недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.