С начала года в Югре организовано почти 6 тысяч новых рабочих мест

  • Русский
С начала года в Югре организовано почти 6 тысяч новых рабочих мест

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

Ситуацию на рынке труда обсудили в правительстве Югры на очередном заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Мероприятие прошло сегодня под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.

По словам  вице-губернатора, только с начала года при содействии органов службы занятости в Югре организовано 5 829 новых рабочих мест. 

«Заявленная работодателями потребность в работниках на сегодняшний день составляет 14 600 единиц, то есть на каждого безработного в округе почти 3 вакансии. Большая часть заявленных вакансий приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, строительные организации, учреждения здравоохранения и предоставление социальных услуг», - отметил первый заместитель губернатора.

Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,57 % и по-прежнему остается одним из самых низких в Уральском Федеральном округе и более чем в два раза ниже значений показателя в целом по Российской Федерации.

В отношении долгов по заработной плате, образовавшихся на предприятиях, в ходе заседания было отмечено, что за последний месяц предприятиями погашена задолженность перед сотрудниками на сумму более 79 миллионов рублей. 

Хӑнты ясӑң

Гл. редактор - Решетникова Р. Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Новьюхова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

Лӯимā срипос

Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

Зам. гл. редактора – Кондина Г.Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В.В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство ХМАО - Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО - Югры