С начала года в Югре организовано почти 6 тысяч новых рабочих мест

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Ситуацию на рынке труда обсудили в правительстве Югры на очередном заседании комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. Мероприятие прошло сегодня под председательством первого заместителя губернатора Геннадия Бухтина.
По словам вице-губернатора, только с начала года при содействии органов службы занятости в Югре организовано 5 829 новых рабочих мест.
«Заявленная работодателями потребность в работниках на сегодняшний день составляет 14 600 единиц, то есть на каждого безработного в округе почти 3 вакансии. Большая часть заявленных вакансий приходится на предприятия по добыче полезных ископаемых, строительные организации, учреждения здравоохранения и предоставление социальных услуг», - отметил первый заместитель губернатора.
Таким образом, уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,57 % и по-прежнему остается одним из самых низких в Уральском Федеральном округе и более чем в два раза ниже значений показателя в целом по Российской Федерации.
В отношении долгов по заработной плате, образовавшихся на предприятиях, в ходе заседания было отмечено, что за последний месяц предприятиями погашена задолженность перед сотрудниками на сумму более 79 миллионов рублей.