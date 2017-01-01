Педагога года выберут в Югре

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Педагога года выберут в Югре

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

В Нижневартовске с 24 по 28 апреля проходит региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа «Педагог года Югры – 2017».

«Педагогические конкурсы повышают престиж профессии педагога, позволяют выявить яркие таланты среди учительства Югры, а распространение накопленного опыта поднимает общий уровень педагогики автономного округа. Те успехи, которые показывают югорские школьники сегодня, - свидетельство качества работы и отдельного учителя, и системы образования в целом. И каждое такое достижение зависит от конкретного педагога», - отметил и.о. директора Департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

В педагогических марафонах примут участие 46 конкурсантов - педагогические работники образовательных организаций автономного округа, победители муниципального этапа из 17 муниципальных образований автономного округа.

По словам Алескея Дренина, всех конкурсантов объединяет неравнодушие к профессии педагога и стремление найти путь к сердцу ученика, передать ему свои знания и опыт.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Учитель года Югры – 2017»; «Учитель родного языка и литературы Югры – 2017»; «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения Югры – 2017»; «Педагог - психолог года Югры – 2017»; «Сердце отдаю детям».

Ежегодный конкурс «Педагог года» проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа педагогического труда, распространения передового педагогического опыта на территории автономного округа.

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