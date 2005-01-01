Геннадий Бухтин дал ряд поручений главам муниципалитетов в связи с подготовкой ко Дню Победы

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Все работы по подготовке памятников и мемориалов ветеранам Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы должны быть завершены до конца апреля. Такое поручение главам муниципалитетов дал заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин в ходе заседания комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.
Вице-губернатор обратил особое внимание руководства Пыть-Яха на необходимость проведения общественной приемки монументов. Как было отмечено в ходе заседания, ремонтные работы по восстановлению Мемориального комплекса «Монумент Славы и Вечного огня» и памятника Воинской славы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы во 2 мкр. «Нефтяников» на территории школы № 1 в Пыть-Яхе будут завершены в ближайшее время. Кроме того, в муниципалитете запланирован ряд субботников по благоустройству мемориалов.
«Времени до Дня Победы остается немного, поэтому нужно ответственно подойти к организации мероприятий, подготовке памятников и мемориалов. Ремонтные работы, работы по благоустройству повсеместно должны быть завершены до 30 апреля», - нацелил коллег Геннадий Бухтин.
Традиционно в День Победы во всех муниципальных образованиях автономного округа пройдут праздничные мероприятия. Сразу же после парадов и торжественных митингов состоится шествие «Бессмертный полк». Геннадий Бухтин акцентировал внимание собравшихся на необходимости уделить особое внимание информированию жителей о времени и месте проведения акции, а также о пунктах, где можно получить помощь в оформлении табличек и портретов для участия в шествии.
Одним из главных вопросов подготовки к 9 мая станет безопасность югорчан, особенно в местах массового пребывания граждан.
«Необходимо перевести в повышенный режим готовности все оперативные службы, привлечь к работе по обеспечению безопасности граждан представителей добровольных народных дружин и казачьих обществ. Люди должны быть проинформированы о рисках и проявлять повышенную бдительность», - подчеркнул первый заместитель главы региона.