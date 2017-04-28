В Нягани, Сургуте и Югорске до конца года введут в эксплуатацию три крупных социально значимых объекта

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин провел совещание о ходе строительства социальных объектов в Нягани, Сургуте и Югорске.
Оценивая ход строительных работ, Геннадий Бухтин подчеркнул, что все три объекта, в соответствии с заключенными контрактами, должны быть введены в эксплуатацию до конца года.
Первым участники совещания оценили ход строительства профессионального училища в Нягани, рассчитанного на 400 человек.
По словам представителей подрядной организации, работы на объекте выполняются в соответствии с графиком. В настоящее время завершается утепление и облицовка фасада учебного корпуса. Смонтирована система отопления. Закончен монтаж металлоконструкций кровли, ведутся электромонтажные работы, устанавливается вентиляция.
«У заказчика нет сомнений в своевременном вводе объекта. Работа контролируется, в том числе представителями общественности, ежемесячно проводятся рабочие совещания», - отметил первый заместитель директора УКСа Югры Эдуард Алексеенко
Также участники совещания оценили ход работ по реконструкции поликлиники на 425 посещений в смену окружной клинической больницы Сургута. Реконструкция осуществляется в соответствии с графиком. Ведутся фасадные работы, прокладка внутренних сетей отопления, установка окон.
«Одновременно идет строительство двух блоков. Один из них готов почти на 100 процентов. На втором блоке подрядчики работают интенсивно, число строителей на объекте увеличили еще на 25 человек. Все нацелены еще активнее трудиться в теплое время года, максимально используя световой день. Уверены, что работа по реконструкции поликлиники завершится в срок», - доложил глава города Сургута Вадим Шувалов.
Третий объект, работу по строительству которого оценили на совещании - физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом в Югорске. Готовность этого объекта на сегодняшний день составляет 87 процентов. По информации главы муниципалитета Раиса Салахова на возведении физкультурно-спортивного комплекса задействованы 110 человек. Работы ведутся по графику. Выполнено строительство ограждающих конструкций и кровли, монтаж витражей, проложены наружные сети, завершено устройство тротуаров из брусчатки, установка бордюрного камня по периметру здания.
«Мы вчера вновь были на объекте. Работа на стройплощадке кипит. Самый большой объем предстоящих работ приходится на монтаж сетей, отделочные работы, благоустройство. Уверен, подрядчики сдадут спорткомплекс в эксплуатацию по графику в декабре текущего года», - доложил Раис Салахов.
Подводя итоги совещания, Геннадий Бухтин акцентировал внимание специалистов на необходимости четко исполнять сетевой график работ.
«Для полного и качественного ввода строящихся объектов прошу запланированное благоустройство поликлиники, училища и спорткомплекса выполнять строго в летний период», - поручил органам местного самоуправления и застройщикам Геннадий Бухтин.