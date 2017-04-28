Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый Взгляд»

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Объявлен старт VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» (http://tvoykonkurs.ru/), организатором которого выступает межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Конкурс предоставляет возможность молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения.
Главная тема конкурса в 2017 году - «Экология», однако участники также могут размещать работы и на другие актуальные тематики, среди них: «Трезвая Россия» при поддержке Федерального проекта «Трезвая Россия», «Безопасность жизни», «Дорогой добрых дел», «Живи ярко», «Здоровый образ жизни», «История», «Борьба с коррупцией», «Наша культура», «Любовь», «Мир равных возможностей», «Проблемы молодежи», «Моя семья – мое богатство», «Образование»; «Правопорядок», «Моя профессия», «Спорт», «Свободная тема».
Работы принимаются на официальном сайте конкурса (www.tvoykonkurs.ru) по двум номинациям: социальный плакат и социальный видеоролик. Последний день приема заявок - 29 сентября 2017 года. Проведение Финала конкурса запланировано на декабрь 2017 года.
Нужно отметить, что Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд» – это крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы. За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 000 работ из 85 регионов страны.