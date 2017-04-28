28 апреля 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа» состоится открытие выставки «От экспедиции к экспозиции»

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28 апреля 2017 года в 15:00 часов в выставочном зале музея «Торум Маа» состоится открытие выставки «От экспедиции к экспозиции»

Ежегодно этнографический музей представляет зрителям выставочный проект, рассказывающий о наиболее важной стороне деятельности любого музея - экспедиции.

За 30 лет научные сотрудники музея побывали в самых интересных с этнографической точки зрения уголках нашего края, сохранивших чистоту культуры коренных народов.

Выставка 2017 года представляет зрителю экспедиции научных сотрудников: Кондина Вячеслава Юрьевича и Партанова Никиты Калистратовича в Белоярский и Октябрьский районы за период с 2007 по 2009 годы. Им удалось посетить самые сакральные места народов ханты и манси, расположенные в бассейне реки Обь и малых реках, впадающих в Обское русло. Партанов Н.К. побывал в значимых и известных религиозных центрах Югры:  Вежакоры Ялп–ус – Священный городок (Лув-ус - Лошадиный город) на святилище Когтистого старика и сакральном месте - Щёхринг ойка («Кузнец мужчина»), а также  в религиозном центре  д. Мулигорт, который представляет собой культовый комплекс, включающий капище Калтащ-ими.

Экспедиционные материалы  В.Ю. Кондина  2007 года в деревню Ванзеват и на р. Вотма направлены на изучение охотничьей культуры северных манси и святых мест Ванзеватской территории.

На выставке представлены фотографии, привезенные с посещаемых мест,  одежда, предметы  охоты и изделия кузнечного ремесла.

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