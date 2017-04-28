28 апреля 2017 года в 17.30 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова состоится литературная гостиная “Где рождаются мысли…”

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28 апреля 2017 года в 17.30 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова состоится литературная гостиная “Где рождаются мысли…”

Оживает под теплым весенним солнцем озябшая от холодов природа, все громче голосят возвращающиеся из теплых стран перелетные птицы. Все веселее на душе у человека, все яснее его взор, и все больше сил и желание творить и создавать. Смотрит он на бегущие по небу облака, что все выше плывут над головой, смотрит, как серые тучи несут на продрогшую землю первые дожди, смотрит и думает, как же хорошо, что приходит весна, что после долгой зимы вновь расцветает и преображается все вокруг. Мысли его уносятся далеко в прошлое, в счастливое беззаботное детство, бесшабашное отрочество, а возвращаясь, снова бегут куда-то, может быть вперед, к будущему, что пока еще скрыто от него, но начинается где-то здесь и сейчас. Переполненный идей, вдохновленный серой теплотой весеннего дня, человек обратится вдруг к тому, что толкает его к действию: Откуда вы, мысли? Где рождаетесь?

Не каждому дано, красиво изложить свои мысли, не каждый с их помощью способен побудить других, заглянуть в себя, но каждый может попробовать, и спросить других, как это сделать и откуда они, поэты, писатели и просто обычные люди, берут те слова и фразы, что пробиваются в душу сквозь стену безразличия.

28 апреля 2017 года мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова проводит литературную гостиную «Где рождаются мысли…». На встрече уже состоявшиеся поэты и писатели, любители и начинающие авторы, в домашней обстановке поделятся своими наблюдениями и соображениями, откуда они черпают идеи для своих произведений.  Увлекательные, порой смешные, а то и абсурдные ситуации, которые в конечном итоге стали началом чего нового – вот что ждет всех желающих посетить это мероприятие. 

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