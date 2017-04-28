28 апреля 2017 года в 17.30 в Мемориальном кабинете – музее Ювана Шесталова состоится литературная гостиная “Где рождаются мысли…”

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Оживает под теплым весенним солнцем озябшая от холодов природа, все громче голосят возвращающиеся из теплых стран перелетные птицы. Все веселее на душе у человека, все яснее его взор, и все больше сил и желание творить и создавать. Смотрит он на бегущие по небу облака, что все выше плывут над головой, смотрит, как серые тучи несут на продрогшую землю первые дожди, смотрит и думает, как же хорошо, что приходит весна, что после долгой зимы вновь расцветает и преображается все вокруг. Мысли его уносятся далеко в прошлое, в счастливое беззаботное детство, бесшабашное отрочество, а возвращаясь, снова бегут куда-то, может быть вперед, к будущему, что пока еще скрыто от него, но начинается где-то здесь и сейчас. Переполненный идей, вдохновленный серой теплотой весеннего дня, человек обратится вдруг к тому, что толкает его к действию: Откуда вы, мысли? Где рождаетесь?
Не каждому дано, красиво изложить свои мысли, не каждый с их помощью способен побудить других, заглянуть в себя, но каждый может попробовать, и спросить других, как это сделать и откуда они, поэты, писатели и просто обычные люди, берут те слова и фразы, что пробиваются в душу сквозь стену безразличия.
28 апреля 2017 года мемориальный кабинет-музей Ювана Шесталова проводит литературную гостиную «Где рождаются мысли…». На встрече уже состоявшиеся поэты и писатели, любители и начинающие авторы, в домашней обстановке поделятся своими наблюдениями и соображениями, откуда они черпают идеи для своих произведений. Увлекательные, порой смешные, а то и абсурдные ситуации, которые в конечном итоге стали началом чего нового – вот что ждет всех желающих посетить это мероприятие.