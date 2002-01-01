В Нью-Йорке открылась XVI сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов

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Напомним, этот Форум является консультативным органом при Экономическом и Социальном Совете ООН. Первая сессия состоялась в 2002 году, с тех пор он проходит ежегодно в Нью-Йорке. В этом году главной темой сессии стала юбилейная 10-ая годовщина принятия Декларации ООН о правах коренных народов.
В ходе первого дня в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН приняли участие представители национальных правительств и представители коренных народов. От Югры в работе сессии принимает участие депутат окружной Думы, вице-президент региональной общественной организации «Спасение Югры» Александр Новьюхов.
Участники сессии заслушали доклад группы экспертов по теме «Осуществление Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов: роль Постоянного форума по вопросам коренных народов и других механизмов, ориентированных на коренные народы (статья 42)».
Так, председатель Экспертного механизма ООН по правам коренных народов Совета ООН Альберт Баруме, который в начале марта текущего года с рабочим визитом посетил Югру, в своем выступлении высоко оценил работу по защите прав коренных народов в Российской Федерации.
В пленарном заседании, посвященном 10-ой годовщине принятия Декларации ООН о правах коренных народов, с докладом о положении коренных народов в России выступил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
От имени коренных народов Российской Федерации с докладом выступила первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации Нина Вейсалова. Она дала высокую оценку положению прав коренных народов на территории России, подчеркнула их реальную поддержку со стороны государства.
Комментируя мероприятия первого дня работы сессии, Александр Новьюхов отметил, что опытом Российской Федерации в вопросах соблюдения прав коренных народов интересуются, а механизмы, направленные на развитие взаимодействия между коренными народами и властью, активно заимствуют.
«На сегодняшний день в нашей стране выстроена эффективная система поддержки коренных народов, многие механизмы этой системы появились и впервые были опробованы именно в Югре. Форум коренных народов, который состоялся в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе, городе Салехарде — один из лучших примеров успешного взаимодействия коренных народов и власти не только в Российской Федерации, но и в мире. У нас есть чему поучиться», – высказал мнение окружной парламентарий.