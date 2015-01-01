Заместитель губернатора Югры встретится со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека

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Руководитель Представительства Ханты-Мансийского автономного округа при Правительстве Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации - заместитель Губернатора Югры Фануза Арсланова примет участие во встрече со Специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрисом Джезайри.
Встреча с руководством федеральных органов исполнительной власти и представителями ряда субъектов Российской Федерации, в том числе Югры, состоится в Москве сегодня в рамках официального визита специального докладчика Совета ООН в Россию.
Как сообщают в пресс-службе Общественной палаты РФ, Идрис Джезайри пояснил цель приезда: «Собрать информацию и подготовить аргументы для доклада, которым я постараюсь объективно проинформировать международное сообщество о неправомерности применения рядом государств антироссийских санкций, чтобы доказать, что это не самый разумный метод решения международных дел».
Его встречи также проходят в МИД России, Минтруде России, Минэкономразвития России, Минфине России, Минэнерго России, Росстате, Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Общественной палате, Торгово-промышленной палате, Российском союзе промышленников и предпринимателей, «Внешэкономбанке». Также запланирована беседа с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Как сообщают в Министерстве иностранных дел РФ, в ходе визита планируется обсудить широкий круг вопросов, в том числе касающихся правозащитных аспектов влияния введенных в отношении России рядом государств санкций на различные сферы жизни в нашей стране.
Нужно отметить, что на Совете по правам человека, который проходил в Женеве в 2015 году, Идрис Джезайри представил доклад, посвященный воздействию односторонних санкций на осуществление прав человека. В нем говорится, что такие санкции являются нарушением международного права, а в ряде случаев они посягают на суверенитет государств и могут негативно отражаться на правах человека, сообщает портал «Русская планета».