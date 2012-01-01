Стартует конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2017

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Фонд Андрея Первозванного в четвертый раз проводит Всероссийский конкурс для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ «Семья и будущее России»-2017.
Конкурс проводится в рамках Всероссийской программы «Святость материнства» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки».
Задачи Конкурса — поощрить профессиональную деятельность журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства и стимулировать систематическое обращение журналистов и СМИ к семейной тематике. С этой целью оргкомитет определил, что в каждой конкурсной заявке должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.
В 2017 году в этом творческом состязании могут принять участие авторы или авторские коллективы, представленные телевизионной или радиовещательной компанией, редакцией печатного издания или интернет-СМИ, чьи материалы были опубликованы, вышли в эфир в СМИ в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года.
Общий призовой фонд 1 000 000 рублей будет распределён между двумя группами лауреатов: 1 группа — федеральные и региональные СМИ; 2 группа — муниципальные и иные СМИ.
Конкурс проводится в 4 номинациях: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 апреля по 25 июля 2017 года.
1 сентября будут объявлены 80 финалистов Конкурса, которые будут приглашены в октябре в Москву на церемонию награждения лауреатов.
С учетом преобладания представителей печатных СМИ среди участников Конкурса, в 2017 году оргкомитет изменил количество финалистов конкурса в рамках номинаций: в финал Конкурса выйдут 10 радиожурналистов (по 5 от каждой группы — «федеральные и региональные СМИ» и «муниципальные СМИ»), 10 журналистов интернет СМИ (объединенная группа «федеральные, региональные, муниципальные СМИ»), 40 журналистов печатных СМИ (по 20 от каждой группы — «федеральные и региональные СМИ» и «муниципальные СМИ») и 20 телевизионных журналистов (по 10 от каждой группы — «федеральные и региональные СМИ» и «муниципальные СМИ»).
Для финалистов конкурса Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова проводит двухдневную конференцию, которая включает в себя круглый стол по обмену опытом и мастер-классы ведущих специалистов медиа-отрасли. Завершается конференция церемонией награждения лауреатов Конкурса.
Учитывая высокий уровень конкурсных работ, оргкомитет принял решение, что лауреатами Конкурса станут 37 участников, из числа прошедших в финал Конкурса.
Дополнительная информация:
Конкурс является одним из направлений реализации семейно-ориентированной информационной политики и направлен на утверждение в российском обществе традиционных семейных ценностей.
Н. В. Якунина, член Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, председатель Попечительского совета Всероссийской программы «Святость материнства»:
«То, что Конкурс вызывает большой интерес журналистов, — свидетельство того, насколько востребована тема семьи как в обществе, так и в профессиональной медиасфере. Труд каждого журналиста, который стремится в яркой и интересной форме рассказать о семье, — это не просто исполнение своего профессионального призвания, а высокое творческое служение, приносящее благо всему нашему обществу. Огромное число работ, поступающих на Конкурс, вмещают в себя подлинные человеческие эмоции и особое отношение к семьям, о которых идёт рассказ. В них мы находим внимание к чужим заботам и чужой беде, умение сопереживать трудностям и радоваться счастливым моментам».
М. В. Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям: «Всероссийский журналистский конкурс „Семья и будущее России“, посвященный такой значимой и всегда актуальной теме, не может не привлечь к себе внимания высоким социальным звучанием. Обращение к темам ответственного материнства и отцовства, к сохранению и развитию семейных ценностей, налаживанию диалога поколений — это развитие лучших традиций отечественной журналистики».
Е. Л. Вартанова, декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, профессор: «Социальная тематика — одно из самых интересных и востребованных направлений современной журналистики. Авторам требуется не только профессиональное мастерство, но и способность чувствовать и сопереживать. Научные сотрудники факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова анализируют работы, присылаемые на конкурс „Семья и будущее России“. Мы видим, что журналисты муниципальных, региональных и федеральных СМИ уделяют большое внимание темам семьи, материнства, детства, ответственного отцовства и многим другим. Вместе с тем, мы видим серьезный потенциал развития, который связан, прежде всего, с расширением тематического разнообразия и совершенствованием журналистского мастерства. В помощь журналистам нами разработаны и опубликованы методические рекомендации по освещению семейной тематики в печатных СМИ. Надеемся, что они будут полезны как состоявшимся, так и начинающим журналистам. Уверена, что такое важное начинание, как конкурс „Семья и будущее России“ послужит на благо развития социальной журналистики в России и, тем самым, внесет свой вклад в изменение демографической ситуации в нашей стране».