В Ханты-Мансийске началась весенняя сессия Окружной школы мастеров по изготовлению музыкального щипкового инструмента

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В Окружном Доме народного творчества началась весенняя сессия Окружной школы мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Школа мастеров является проектом, который реализуется в рамках Окружного мультикультурного проекта «Диалог национальных культур» и направлена на вовлечение жителей автономного округа в процесс сохранения и развития инструментальной музыки обско-угорских народов.
Напомним, в 2010 году в Ханты-Мансийске при поддержке Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова и Финно-угорского культурного центра РФ состоялась I Межрегиональная школа мастеров по изготовлению и игре на музыкальных инструментах народов Севера. Занятия Школы проводились один раз в два года.
В настоящее время Школа мастеров начала работать как постоянно действующая площадка. Это позволит в дальнейшем создать условия для взаимообмена опытом между мастерами и учениками, а также с участниками фольклорных коллективов.
На занятиях весенней сессии юные подмастерья будут учиться изготавливать музыкальный струнный инструмент. По-мансийски он называется «санквылтап», что в переводе означает «звенящая доска», а по-хантыйски – «нарасьюх», название переводится как «играющее дерево».
Руководит Школой мастеров Анатолий Васильевич Вадичупов – участник окружных и международных выставок декоративно прикладного искусства. О его активной творческой деятельности свидетельствует множество дипломов и благодарственных писем. Неоднократно работал по приглашению в Венгрии. Его работы хранятся во многих музеях округа и в частных коллекциях за рубежом.
В июне 2017 года состоится выездная Школа мастеров в п. Аган Нижневартовского района. Это позволит в дальнейшем выстроить системную работу со специалистами муниципальных учреждений культуры автономного округа в области сохранения технологий изготовления музыкальных инструментов и технике игре на них.
Организаторы мероприятия – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, автономное учреждение «Окружной Дом народного творчества».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»