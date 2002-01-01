«Киноленты, обожженные войной» покажут на 70 киноплощадках Югры

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Окружная киноакция «Киноленты, обожженные войной» пройдет в Югре с 1 по 10 мая.
Она будет посвящена 72-летию Победы в Великой Отечественной войне,
Бесплатный публичный показ фильмов киноакции пройдет в 70 кинозалах региона.
Программа киноакции состоит из пяти фильмов о войне, как уже известных и полюбившихся зрителям кинокартин отечественного производства, так и новых. В том числе лауреат нескольких кинопремий («Оскар» в 2016 году за «лучший фильм на иностранном языке» и Гран-при Каннского кинофестиваля) – венгерская кинолента «Сын Саула».
А также несколько российских кино о войне, созданных за последние годы: «Я – Учитель», 2015 (12+), «Осенью 41-го», 2016 (12+), «Звезда», 2002 (12+). Кроме того, известный фильм «Горячий снег», СССР, 1972 (6+).
Югорский кинопрокат