Песни военных лет смогут услышать хантымансийцы

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Концерт «Вальс фронтовых подруг» состоится в КТЦ «Югра-Классик» 3 мая.
Самые известные и любимые произведения военных лет прозвучат в исполнении ансамбля русской песни «Млада».
День Победы остается самым важным, самым трогательным, самым душевным праздником страны. Это – святая тема для каждого гражданина России. Это – память, которая сплачивает и объединяет людей разных поколений. День Победы для каждого россиянина – больше чем праздник, и с годами его значение только возрастает. Отмечая его, мы вспоминаем людей – командиров и солдат, медсестер, которые отдавали свою жизнь в страшных, кровопролитных боях, женщин и стариков, детей, трудящихся в тылу. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа.
В концерте «Вальс фронтовых подруг» пронесутся картины событий войны и героизма русского народа; зрители смогут окунуться в атмосферу военных лет; прозвучат песни мирной и военной жизни: всем известные шлягеры, так и менее известные, но от этого не менее трогательные песни... Также в концерте прозвучат строки из дневников и отрывки писем из архивов военных лет.
В концерте принимают участие:
Андрей Попов (балалайка)
Юрий Сорокин (тенор)
Максим Сударев (баритон)
Театр танца «Смола» (Художественный руководитель Роман Голиков)
Режиссеры постановщики: Андрей Каширин, Алена Немчинова
Ведущая концерта – музыковед Елена Полей