Центр ремесел Ханты-Мансийска организует выездные мастер-классы для школьников

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Центр ремесел Ханты-Мансийска организует выездные мастер-классы для школьников

Центр ремесел запустил новый проект «Знакомство с ремеслом» – выездные мастер-классы для детей от 6 до 14 лет.

Цель проекта – возрождение традиций фольклора, вовлечение детей в активную творческую деятельность, духовно-нравственное воспитание молодёжи, а также знакомство с традициями, верованиями и укладом жизни предков: обских угров и русских старожилов.

Мастер-классы «Знакомство с ремеслом» - возможность разнообразить классный час или школьный праздник, а также альтернатива уроку технологии или окружающего мира.

Художник народных художественных промыслов сам придет в класс, покажет образцы, расскажет о промыслах и вместе с учениками изготовит изделие. Все этапы изготовления будут наглядно представлены на технологической карте, которую специалист Центра ремесел принесет с собой. Есть возможность одновременно провести два разных мастер-класса для мальчиков и для девочек.

Мастер-классы реализуется по пяти основным направлениям: традиционная текстильная кукла, ткачество, глина, природный материал, роспись. Ребята смогут изготовить ложку из бересты, изучить приемы урало-сибирской и мезенской росписи, слепить филимоновскую глиняную свистульку, изготовить традиционную хантыйскую куклу-ворону и многое другое.

Предложение действует для групп от 10 человек.

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