ОБРАЩЕНИЕ И.Р.ХОЛМАНСКИХ к жителям Уральского федерального округа в связи с Праздником Весны и Труда

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ОБРАЩЕНИЕ И.Р.ХОЛМАНСКИХ к жителям Уральского федерального округа в связи с Праздником Весны и Труда

Дорогие земляки!

         Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда!

Для нас, жителей Уральского федерального округа, этот праздник всегда имел особое значение. Урал был и остается опорным краем державы, промышленным сердцем России. Здесь выросло не одно поколение тружеников.

На уральских заводах и предприятиях сложились целые трудовые династии, внутри которых любовь к профессии  передается из поколения в поколение, а «ветераны» делятся опытом с подрастающей молодежью.

Уральцы были в числе первых рабочих, получивших почетное звание Герой труда, которое вернул Президент страны.

Именно здесь, на Урале, зародилось и действует движение «В защиту человека труда».

Совсем недавно его участники были избраны народом, чтобы представлять интересы трудящихся в Государственной Думе Российской Федерации.

Мы видим, что честный добросовестный труд снова занял свое место в системе ценностей современного общества.

Большую роль в этом сыграл Президент России, его последовательная политика по возрождению производственного и интеллектуального потенциала страны. Свой вклад в повышение престижа рабочих профессий внесли и жители Уральского федерального округа. Именно на Урале возродили традицию проведения конкурсов рабочих и инженерных профессий. На уральской земле впервые прошел фестиваль кино «Человек труда», который вернул на экраны образ простого рабочего и интерес зрителя к нему.

Урал славен не только золотыми руками мастеров.  Наш край богат талантливыми учеными, писателями, музыкантами, актерами. Труд этих людей и наш с вами труд – залог успеха нашей малой родины, залог побед и процветания России.

Дорогие друзья!

Я желаю всем вам новых трудовых подвигов и побед.

Молодому поколению, тем, кто еще не определился с выбором профессии, я желаю найти занятие по душе и достичь высоких результатов в избранном деле.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья вам и весеннего настроения!  

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Гл. редактор – Решетникова Р.Г.
Телефон (3467)33-36-82

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